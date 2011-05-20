T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

OECD BAŞKANININ TERCİHİ AVRUPA DIŞINDAN PARİS (A.A)

20 Mayıs 2011 17:16

-OECD BAŞKANININ TERCİHİ AVRUPA DIŞINDAN PARİS (A.A) - 20.05.2011 - Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına Avrupalı olmayan bir başkanın seçilmesi için değişim zamanının geldiğini söyledi. Gurria, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Kuruluşundan bu yana istisnasız bir Avrupalının IMF'ye başkanlık etmesi geleneğinin değişmesi zamanın geldiği konusunda hemfikirim'' dedi. Bu kez bunun mümkün olduğuna inandığını belirten Gurria, ancak çabuk olunması gerektiğini söyledi. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın adaylığı konusunda Gurria, ''IMF başkanı olarak çok iyi iş çıkarabilir ancak konu bu değil. Söz konusu olan Dominique Strauss-Kahn'ın yerine ''meziyetleri'' için tercih edilmiş Avrupalı olmayan birinin seçilmesi. Meziyet konusu milliyetten daha önemli" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24