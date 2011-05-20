-OECD BAŞKANININ TERCİHİ AVRUPA DIŞINDAN PARİS (A.A) - 20.05.2011 - Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına Avrupalı olmayan bir başkanın seçilmesi için değişim zamanının geldiğini söyledi. Gurria, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Kuruluşundan bu yana istisnasız bir Avrupalının IMF'ye başkanlık etmesi geleneğinin değişmesi zamanın geldiği konusunda hemfikirim'' dedi. Bu kez bunun mümkün olduğuna inandığını belirten Gurria, ancak çabuk olunması gerektiğini söyledi. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın adaylığı konusunda Gurria, ''IMF başkanı olarak çok iyi iş çıkarabilir ancak konu bu değil. Söz konusu olan Dominique Strauss-Kahn'ın yerine ''meziyetleri'' için tercih edilmiş Avrupalı olmayan birinin seçilmesi. Meziyet konusu milliyetten daha önemli" diye konuştu.