T24 LogoT24 Logo
Dünya

OECD / Araştırma: Dünyada en çok Meksikalılar çalışıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde en fazla Meksika'da çalışılıyor

12 Ocak 2018 14:46

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde en fazla Meksika\'da çalışılıyor. Türkiye en çok çalışılan ülkeler arasında 16. sırada.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü\'nün (OECD) yeni araştırması, yıllık kapsamda insanların çalışma saatlerine göre, dünyada en fazla çalışılan ülkenin Meksika olduğunu ortaya koydu.
OECD araştırmasının sonuçlarına göre, Meksika\'da bir kişi haftada ortalama 43.2 saat olmak üzere yılda 2 bin 246 saat çalışıyor.
OECD\'nin açıkladığı sıralamada; yılda 2 bin 230 saat olmak üzere genellikle \"dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yer\" olarak bilinen Kosta Rika ikinci sırada ve yılda 2 bin 113 saatle Güney Kore üçüncü sırada yer alırken, Türkiye yılda 1,832 saatle 16\'ıncı sırada bulunuyor.
Genellikle verimlilik ile ilişkilendirilen Almanya ise sıralamanın sonunda yer alıyor. Ortalama bir Alman vatandaşı haftada 26.4 saat olmak üzere yılda 1,371 saat çalışıyor.
Yayınlanan veriler aynı zamanda dünya genelinde çalışma saatlerinin giderek düşürüldüğünü ortaya koyuyor.
Örnek olarak Birleşik Krallık\'ın gösterildiği OECD verilerine göre, 2015\'te ortalama olarak 1,700 ile 2 bin saat arasında bir süre çalışan bir Birleşik Krallık vatandaşının çalışma süresi 2017 yılında 1,674 saate geriledi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçOcak DHAYeniMeksikaTürkiyeEkonomikKalkınmaOECDKosta RikaGüney KoreGenellikleAlmanyaOrtalamaAlmanYayınlananBirleşik KrallıkFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24