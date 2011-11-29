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Ekonomi

OECD: 2012'de Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, Avro bölgesi...

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, Avro bölgesi borç krizinin bütün dünyayı tehdit ettiği bildirildi. Raporda, 2012'de Türkiye için yüzde 3 oranında ekonomik büyüme öngörüldü.

OECD'nin son raporunda, bütün siyasetçilerin, avro bölgesi borç krizinin dünyayı etkilemesine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Raporda, Yunanistan'la başlayan ve İtalya'ya uzanan Avro bölgesi borç krizinin, 'geniş bir hızla yayılabileceği ve büyük zararlarla sonuçlanabileceği' bildirildi.

OECD raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın krizin giderilmesinde daha aktif rol alması ve avro kurtarma fonunun güçlendirilmesi istendi. Küresel ekonomik büyümenin 2012 yılında da yavaşlamaya devam edeceği hatırlatılan raporda, 2012 için yüzde 3,4 oranda ekonomik büyüme öngörüldü.

Raporda, Almanya, Fransa ve İtalya gibi üç önemli AB ülkesinin gelecek yıl 'hafif bir resesyona' gireceği tahmini yapılırken, Avro bölesi için sadece yüzde 0,2 oranında ekonomik büyüme tahmini yapıldı. OECD mayıs ayında Avro bölgesi içinde yüzde 2 oranında ekonomik büyüme tahmini yapmıştı.

Raporda, ABD için de 2012 yılındaki ekonomik büyüme oranı tahmini yüzde 3,1'den, yüzde 2'ye revize edildi.


TÜRKİYE

Raporda, 2012'de Türkiye için yüzde 3 oranında ekonomik büyüme öngörüldü.

Raporda, özel tüketim ve yatırımlarla 2011 yılında gerçekleşen ekonomik büyümenin, 2012'de kredilerin dizginlenmesi politikaları ve küresel ekonomik koşulların kötüleşmesiyle bir önceki yıl kadar olamayacağı ifade edildi.

Raporda, bununla birlikte, 2013 yılında dış gelişmelerin iyileşmesiyle, tekrar ekonomik büyümenin toparlanacağı bildirdi.

OECD raporunda, ''2011'de kur oranlarındaki oynamanın, 2012'de cari açığın düşmesine ve iç ve dış talebinin adım adım dengeli bir hale gelmesine yardımcı olacağı'' yorumu yapıldı.

OECD raporunda, diğer tarafta bu durumun halihazırda yüksek olan enflasyonun üzerinde baskı olacağı kaydedildi.


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