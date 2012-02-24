Odyakmaz'dan 1 milyon dolarlık teşvik primi itirafı

T24 - Şike davasının 8. duruşmasında savunmasını yapmak için söz alan Sivasspor Başkanı Odyakmaz, Trabzonspor'un bazı Sivassporlu futbolculara teşvik primi teklif ettikleri iddiasında bulundu.

Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce futbolda şike iddiaları davasının 8. duruşmasına devam ediliyor.

Davada savunmasını yapan Sivasspor Başkanı, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Hakkındaki suçlamaları tamamıyla reddeden Odyakmaz, Trabzonspor'un bazı Sivassporlu futbolculara Fenerbahçe maçı öncesinde galip gelmeleri için bir milyon dolarlık teşvik primi teklif ettiklerini iddia etti.

Odyakmaz, bu bilgiyi kendisine Sivasspor futbolcularından Mehmet Yıldız'ın verdiğini ifade etti.

Odyakmaz, hakkındaki şike iddiaları için de "Benim şike yapmadığımı bir Allah bir Aziz Yıldırım biliyor. Ben asla takımımı satmam" diye konuştu.

Tahliye talepleri karara bağlanacak

Duruşmada bugün, kalan tutuklu sanıkların savunmasını almayı planlayan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini de karara bağlayacak.

Sanıklara yarımşar saat süre veren mahkeme başkanı, savunmaların hızlı bir şekilde toparlanması durumunda tahliye taleplerini de incelemek istediklerini söyledi.

Yelkovan: Kabul etmiyorum

Duruşmada ilk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan savunmasını yaptı.

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Yelkovan "Fenerbahçe yönetimi adına işçi statüsünde çalışan birisiyim. Kulüp adına karar alma yetkim yoktur" dedi.

Büyük kulüplede paranın çok önemli olduğunu ifade eden Yelkovan, "3 ayda bir denetleme yapılır. Günlük 1,5 milyon TL paranın çeşitli şekilde akışı vardır. Günde en az 45 görüşme yaparım bunların yüzde 90'ı işlerle ilgilidir. Dinlenmeye başladığımda itibaren en az 4 bin görüşme yaptım. Ben başkan ve yöneticiler dışında kimseyle görüşmedim" diye konuştu.

‘İfade verirken darp edildim’

Emniyette ifade sırasında darp edildiğini iddia eden Yelkovan'a Başkan Ekinci "Avukatın var, neden şikâyetçi olmadın?" diye sordu. Yelkovan ise bu soruya bir cevap veremedi. Yelkovan, İlhan Ekşioğlu'na "Ayşe tatile çıksın" sözleriyle neyi kastettiğini sordu. Yelkovan ise bunu emniyette sorduklarında darp edildiğini böyle birşey söyleyip söylemediğini hatırlamadığını söyledi. Yelkovan, "Emniyette rahat ifade veremedim darp edildim. Emniyet ve savcılık ifadelerim mahkemenizde verdiğim ifadeler doğrultusunda doğrudur" dedi. "Hukuka aykırı hiçbir iş yapmadım, talimatta almadım" diyen Yelkovan, "Örgüt üyesi değilim, ne şike yaptım ne de dolandırıcılık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu

‘Şikenin kararı mı olur’

Bu arada Mahkeme Başkanı Ekinci ile Yelkovan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı, "Başkan şike yapacağız, para verir misin derse ne yaparsın?" diye sordu. Yelkovan ise "Yönetim kurulundan karar çıkarsa veririm. Kararı çıkmayan parayı veremem" cevabını verdi. Bunun üzerine Başkan Ekinci gülerek "Şike'nin kararı mı olur" dedi. Yelkovan da kulüpten bir para çıkışı için yönetim kurulu kararının gerektiğini söyledi. Duruşmaya Yelkovan'ın avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.

Fenerbahçe taraftarı Çağlayan'da

Fenerbahçeli taraftarlar adliye önünde, tutuklu yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere destek veriyor ve bugünkü duruşmada tahliye talepleri alınacağı için, Adalet Sarayı önünde büyük bir kalabalık oluşturmayı planlıyor.

Öte yandan, az sayıda Sivasspor taraftarı da ellerinde tutuklu yargılanan Mecnun Odyakmaz'a destek veriyor.

Ali Kıratlı'nın savunması

''Futbolda şike'' davasının tutuklu sanığı Ali Kıratlı, ''Artık kendimi, Fenerbahçe'yi, onur ve şerefimizi kurtarma çabasındayız. Benim yaptığım her iş resmidir ve kendimle alakalıdır'' dedi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Kıratlı, savunmasında sabıkasız olduğunu ancak medyanın kendisini sabıkalı olarak gösterdiğini iddia etti. Fezlekede ve iddianamede farklı gösterilen olayların olduğunu söyleyen Kıratlı, emniyette ve savcılıkta 600 tane tapeye ve her soruya tek tek cevap verdiği belirtti.

Hayatının hiçbir bölümünde yasa dışı bir örgütün içinde olmadığını belirten Kıratlı, Olgun Peker'le toplam 3 görüşmesinin olduğunu söyledi.

Kıratlı, ''Biri Sercan'ın transferi ile ilgili, ikinci görüşme ise İlhan Eksioğlu'nun telefonunu soruyor. Üçüncü görüşmede ise ben aradım Fatih Tekke'nin transferini sordum'' dedi.

Popüler bir insan olmadığını, Fenerbahçe ile olan tanışmasının ise babasından miras kaldığını belirten Kıratlı, ''İddianamede para taşıyıcı oldum, koli taşıyıcı oldum. İddianamede ben ve İlhan Eksioğlu ile aramızda geçen tapeler çoğunluktadır. Aramızda geçen para konuları var. Benim bütün tapelerimde para konusu var. Bunu inkâr etmiyorum. Ben paraları aldım. Paraları alıp bankaya yatırıyorum, gidiyorum Kıbrıs'a. Kime vereceğim diye polis beni takip ediyor. Bu menajerlikle alakalı bir olaydır. Transfer olayına girmiştik. Bu olaylar patlayınca olmadı. Transfer olmayınca da verilen paraları geri aldık'' ifadelerini kullandı.

Sanık Kıratlı, iddianamede Bülent Uygun ile görüşmelerinin yer aldığını ifade ederek, Uygun'la 15 yıldır yakınlığının bulunduğunu ve aynı yazlık evi kullandıklarını söyledi.

Bülent Uygun'a karşı sempatisinin olduğunu ve Sivasspor'da hocalık yaptığında da maçlarına gidip izlediğini anlatan Kıratlı, ''Ben, Bülent'in peşinden her yere gitmişim. Eskişehir'e şike ve teşvik anlaşması için gitmedim. Ben oraya bir ceket, bir gömlek gidiyorum. Ümit Karan da görüştüğüm bir kardeşimdir. Ben Ümit'le de, Bülent'le de 5 ay yan yana yattım. Bundan da onur ve gurur duydum. Bu görüşmelerim şike ve teşvik üzerine kurulmaya çalışıldı. Feryadım bunadır'' diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Kıratlı'ya ''İBB Spor-Bursa maçı hakkındaki tapelerin için ne diyeceksin?'' diye sordu.

Ali Kıratlı da, ''Bu konuşmalar bizim işimizle alakalıdır. Edebiyat hocam beni görseydi herhalde asardı. Bazen kendi konuşmamdan ben de bir şey anlamıyorum'' dedi.

''Kendimi, Fenerbahçe'yi, onur ve şerefimizi kurtarma çabasındayız. Benim yaptığım her iş resmidir ve kendimle alakalıdır'' diyen Kıratlı'ya Mahkeme Başkanı Ekinci, ''tapelerde 'bombamız patladı' diyorsunuz. Bomba nedir?'' diye sordu.

Ali Kıratlı da, ''Benim orada söylemek istediğim, medyaya çok malzeme olduğumdur. O kadar çok üstüme gelindi ki televizyona çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldım'' cevabını verdi.

Kıratlı, tahliyesini talep etti.

Ahmet Çelebi'nin savunması

Sivasspor eski yöneticisi Ahmet Çelebi de savunmasında, petrol istasyonu işlettiğini ve tekstil işiyle de uğraştığını belirterek, ''şike'' ve ''teşvik'' gibi suçlamalarla burada olduğundan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Sanıklardan Mecnun Odyakmaz ile Aziz Yıldırım'ı tanıdığını söyleyen Ahmet Çelebi, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Aziz Yıldırım ile bir otelde görüşmelerinin farklı yönlere çekildiğini iddia eden Çelebi, ''Söz konusu otelde Aziz Yıldırım ile kombine kartları için görüştüm. 'Gerginim sonra görüşürüz' dedi. Daha sonra kulübe gittim ve 15 dakika gibi kısa sürede bu konuyu görüştük'' diye konuştu.

Futbolcu Mehmet Yıldız ile konuştuğundan dolayı suçlandığını ifade eden Çelebi, ''Sivasspor yöneticisiydim, Mehmet de Sivasspor'da oyuncu. Bu nedenle görüşmemiz normal. Suçlanmamı anlayamıyorum. 'Üç koldan çalışıyorum' ifadelerim, 'şike için çalışıyorum' olarak yorumlanmış. Ayrıca Mehmet de benzin istasyonu işine girmek istiyordu. Bir iki istasyon bulmuş 'Bunlara baktırabilir misin abi?' dedi. Petrol Ofisi bölge müdürü arkadaşım ile görüştüm. Mehmet Yıldız'ı çağıracaktım. Arkadaş bana telefonda 'Çağırma, ben yöneticiyim yanlış anlaşılma olmasın' dedi. Ben Mehmet'i çağırdım. 'Çocuğu olacağını, gelemeyeceğini' söyledi. Daha sonra Mehmet ile buluştuk. Bana 'Hayırdır abi, beni neden çağırdın' dedi. 'İstasyon istiyordun' dedim. 'Ben Sivas'ta istemiyorum, İstanbul'da istiyorum' dedi. O sırada Mehmet bana 'Maçta da oynamayacağım' dedi. 'Hayırdır' dedim. 'Başkanla anlaşamıyoruz' dedi. Bu görüşmeler şike olarak değerlendiriliyor'' şeklinde konuştu.

Hiçbir maçla ilgili hiçbir yöneticiye kural dışı, ahlak dışı teklif yapmadığını ifade eden Çelebi, ''Tüm kamuoyu önünde takımını satan yönetici olarak lanse edildim. Aziz Yıldırım ile abi kardeş gibi ilişkimiz var, emir alacak değilim, neden emir alayım'' ifadelerini kullandı.

Sanık Ahmet Çelebi, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.