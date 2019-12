Odyakmaz açıklamalarda bulundu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz geçen yıl ile bu yıl arasındaki farkı, Bülent Uygun'un ayrılması ve Muhsin Ertuğral'ın getirilişi ile ilgili tüm detayları anlattı. Yiğidolar'ın başkanı yeni teknik direktörlerini nasıl bulduklarıyla iligili yaptığı açıklamada ise 'Ertuğral'ı internetten buldum' dedi.

Odyakmaz, Muhsin Ertuğral'ı ilk olarak internette bulduğunu da belirterek, şöyle konuştu: "Dışarıda başarılı olmuş Türkler'i her zaman merak ettim. Kim hangi ülkede hangi alanda başarılı olmuş diye internette bakıyordum. İçinde Muhsin Ertuğral'ın isminin yer aldığı bir Güney Afrika'daki Türk takımını başarıya koşturuyor. Haberi bir anda dikkatimi çekti. Muhsin Ertuğral'la zaten Lorant sonrasındaki Süper Lig'deki ikinci sezonumuzda Pecze öncesi bir kere kısa bir görüşme yapmıştım. Bu sezonda yaşanan sıkıntılı günlerden sonra Antalyaspor maçı öncesi Muhsin Ertuğral hocamızı arayarak öncelikle, 'Türkiye'de çalışmak ister misiniz' dedim. Kendisi ana vatanında çalışmaktan son derece mutlu olacağını söyleyince kendisini yüz yüze görüşmek üzere davet ettim. İstanbul'da görüştük. Ön protokol yaptık. Halen çalışmakta olduğu Güney Afrika'daki takımıyla sorunlarını çözerek geleceğini söyledi. Biz de başka hiç bir teknik adamla görüşmeden kulübüne ödeyeceğimiz tazminatı da kabul ederek bu işi kısa sürede bitirdik."

Odyakmaz, başkanlık görevi nedeniyle İstanbul'da oturmasından dolayı hem Sivas'a gelmenin hem de diğer deplasmanların kendisi için iki deplasman anlamı taşıdığını belirterek, "Bazen aileme zaman ayıramadığım için sitemler alıyorum. Çocuklar bir anda büyüyor. Ama burası benim memleketim ve buraya hizmet etmeyi de bir sorumluluk olarak gördüğüm için görevime devam ediyorum" diye konuştu. Odyakmaz, takımın bu yıl küme düşme hattının üzerine çıkacağını ve gelecek yılın planlamasını da Muhsin Ertuğral ile birlikte en güzel şekilde yapacaklarını dile getirdi.

Odyakmaz, sezon başında stadın onarımı işiyle çok ilgilendikleri için transfere fazla zaman ayıramamanın sıkıntısını yaşadıklarını dile getirerek, "Bizi burada 3-1 kazandığımız Anderlect maçı yanılttı. Sezon başı önemli yabancı takımlarla yaptığımız hatırlık maçları da hataydı" dedi.

Sivas'ta yayın yapan TV 58'deki Sporaktif programına konuk olarak katılan Mecnun Odyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yaşanan ikincilik sonrasında Şampiyonlar Ligi maçlarının oynayacağı stadın sorun olması nedeni ile 4 Eylül Stadı'nda hummalı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Otyakmaz, "Ülkemizi Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında temsil edecek olmanın heyecanıyla sahamızdaki son maçımızı oynadıktan sonra Sivaslı hemşehrilerimiz Avrupa maçlarını Sivas'ta izlemeli diye düşündük. 4 Eylül Stadyumu UEFA kriterlerine uygun olmalı diye bir çalışma başlattık. Yönetim kurulu Üyemiz Mehmet Ali Topal'ın büyük gayretleri neticesinde 4 Eylül Stadyumumuzun birkaç bölge hariç her yerini tekrar elden geçirdik. İki aya varan bir sürede Stadyumumuzu Şampiyonlar ligi maçı oynanacak hale getirdik. Bunu yaparken takımın transfer yapma durumunu geçmiş yıllara göre ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Ama böyle yapmamız gerekiyordu" diye konuştu.

"İstemeye istemeye evet"

Sezon öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun'la konuşarak transferlerde gönderilecek ve kalacak futbolcular hakkında ortak bir karar verdiklerini, Tum ve Kanfory Sylla'yı gönderdiklerini yerine ise gelecek vaat eden Erman Kılıç'ı aldıklarını söyleyen Otyakmaz, özellikle Tum'un gönderilmesi konusunda istemeye istemeye 'evet' dediğini, ancak Erman'a karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bu oyuncuyu şart koştuğunu itiraf etti. Sivas'ta oynadığı mevkii itibariyle yer bulamayacağını düşündükleri Diallo'yu Diyarbakırspor'a kiralık verdiklerini, Balili'nin omuz ameliyatı sonrası eski mücadelesinden çok uzak olduğunu ve takıma olumlu katkılar sunamayacağını düşündükleri için gönderdiklerini söyledi. Odyakmaz, çok taliplisi olan Bilica'yı tutmalarının ise mümkün olmadığını ve iyi bir kazanç ile transferine izin verildiğini ifade etti.

"Sergio ile mahkemelik olduk"

Bu sezon başında sorun yaşadıkları Brezilyalı Sergio'nun sahada mücadele yerine, tembel çalışmayı sevmeyen takıma adapte olmayan bir yapıda olduğunu gördükleri için gönderdiklerini ifade eden Odyakmaz, olaya kendinden çok eşinin katılmasından dolayı rahatsız olduklarını söyledi. Başkan Odyakmaz, Sergio ile mahkemelik bir durum olabileceğini de sözlerine ekledi.

"Bouazza kendinden sorunluydu"

Takıma katılan son transfer Bouazza'nın ise sadece 1 resmi maç oynadığını takıma büyük ümitlerle kattıklarını ancak yaşadığı şahsi sorunlar nedeniyle fikrinin sürekli değişken olmasından dolayı bu futbolcu ile yollarını ayırdıklarını söyledi. Başkan Odyakmaz, "Bouazza eğer takımda kalsaydı daha fazla sorun yaşardık. Göndermemiz daha hayırlı oldu." dedi. Sivasspor adına gündeme gelen birçok yabancı futbolcunun kendileriyle anlaşmamıza rağmen kulüpleri ile sorunlarını çözememesinden ve ailevi sorunlarının aşılamamasından dolayı transfer edilmediğini söyledi.

"Güçlü takımlar tercihi tartışılır"

Sezon başında yapılan kampta oynanan hazırlık maçlarının takımı olumsuz etkilediğini itiraf eden Odyakmaz, "Avrupa ligi maçları öncesi oynanan hazırlık maçlarının güçlü ve lige hazır takımlarla oynanmasını önce uygun bulmasam da bu yönde Bülent Uygun'la yapmış olduğum görüşmede bu tür rakiplerle oynamanın doğru bir karar olduğunu bende savundum. Ancak bu karşılaşmalarda üst üste alınan farklı mağlubiyetler bizi lig ve Avrupa maçları öncesi takımla ilgili olumsuz bir düşünceye sevk etti. Sonradan bunun çok da doğru bir tercih olmadığını düşünmeyle başladım. Eğer o maçlarda rakiplerimiz karşısında iyi sonuçlar alsak belki bugün tam tersi bir durum da söz konumsu olabilirdi. Ama olmadı. Bundan sonraki dönemlerde güçlü rakiplerle hazırlık maçını pek tercih etmeyeceğiz" dedi.

"UEFA şampiyonu bile stadımızı dolduramadı"

Sivasspor taraftarına Avrupa yaşattıklarını ancak, taraftar konusunda beklentilere cevap alamadıklarını ifade eden Odyakmaz, "Son UEFA şampiyonu Shaktar'ı Sivas'a getirdik. Stadyumun tamamen dolmasını beklerdim. Sonuç ne olursa olsun taraftarımızın takımlarını desteklemelerini ve bu önemli anı yaşamalarını beklerdik. Ama Sivas'a gelen Son UEFA şampiyonunu sadece 10 bin kişiye izletebildik" diye konuştu.

"Bizi Anderlecht yanılttı"

Avrupa maçlarında 5-0 sonuçlanan ilk maç sonrasında takımın Anderlecht'i 3-1 yendiği karşılaşmanın kendilerini yanılttığını ifade eden Odyakmaz, "Avrupa ligi maçlarında ilk maçımızda farklı mağlup olduğumuz rövanş maçında ise çok iyi bir mücadele sonucu bizimde farklı kazandığımız Anderlecht maçı bizi yanılttı. Bundan dolayı eski Sivasspor geri döndü. Transfere gerek yok diye düşündük. Bazen keşke Anderlecht'e yenilseydik. Hatalarımızı daha net görür belki o gün imkanlar ve zaman varken transfer yapar takımı toparlardık diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ligde takımımızı tanıyamadım"

Avrupa'dan elendikten sonra ligi düşünmeye başladıklarını ifade eden Başkan Odyakmaz, şunları söyledi:

"Avrupa maçları elendikten sonra hedefimizi lige çevirdik. Olmayınca olmuyor. Trabzon maçında ve arka arkaya oynadığımız maçlarda topu kaleye tabir yerinde ise bir türlü atamadık. Biz oynadık birçok maçta rakibimiz kazandı. Buda bizi moral olarak çökertti. Futbolda mücadeleni yapacaksın ama birazda şansın olacak. Bu şans geçen sezon ki maçlarda bizde vardı. Şu ana kadar 8 haftayı geride bıraktık. Birçok maçta yeterince mücadele etmedik. Ama çok kötü oynadıkta yenildik diyemeyeceğim. Özellikle Diyarbakırspor mağlubiyetine çok üzüldüm."

Bülent'le duygu yüklü ayrılık

Bülent Uygun ile ayrılık sürecini de değerlendiren Odyakmaz, "Söz konusu sahamızda alınan bir mağlubiyet sonrası "Bülent Uygun istifa " tezahüratları çıkınca hocamızın morali çok bozuldu. O da takımda bir şeyleri değiştirmek, iyi şeyler yapmak istemesine rağmen olmadı. Yaptığı bütün değişiklikler karşılaşmalarda sonuca pozitif yansımadı. Antalyaspor maçı öncesi oturduk. Konuştuk. Sözleşmesini Antalyaspor maçı öncesi karşılıklı olarak feshetme kararı aldık. Bize yaşattığı güzelliklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman görüşüyoruz. Benim Bülent Uygun'la 15 yıllık bir dostluğum var. Her an yolumuz tekrar kesişebilir. Kapımız kendisine her zaman açık olacaktır" dedi.

"Ankaraspor bu sonucu biliyordu"

Ankaraspor'un düşürülmesine de değinen Odyakmaz, "Süper Lig'de bu sezon 4 karşılaşma oynayan ve Ankaragücü ile ortak hareket etme kararı alan Ankaraspor böyle bir uygulama yapması halinde TFF tüzüğü ve FİFA Kuralları çerçevesinde ligden ihraç edileceğini biliyordu. Ankaraspor'lu yöneticiler böyle bir karar alırsa TFF Başkanı Mahmut Özgener takımın bir alt lige düşürüleceğini Ankaraspor yönetimine ilettiğini söylemiş. Bile bile bunu yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

"Gökçek futbolcuları bırakmıyor"

Ankara'dan transfer yapmayı düşündüklerini, ancak bağı olmadığını ifade eden Melih Gökçek'in bütün oyuncuları Ankaragücü'ne yönelttiğini belirterek, "Ankaraspor A.Ş. ligden düşürülünce herkes gözünü bu takımda TFF tarafından 15 günlük transfer hakkı tanınan futbolculara çevirdi. Ancak, her ne kadar 'Ben bu takımla ilgilenmiyorum' diyen benimde çok sevdiğim Başkan Melih Gökçek futbolculara, 'Kimse bir yere gitmeyecek. Herkes Ankaragücü'ne gidecek' demiş. Galiba Ankaraspor'lu futbolcular Ankaragücü takımı üzerinden pazarlanacak" diye konuştu.