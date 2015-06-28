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Yaşam

Odunpazarı Belediyesi'yle Twitter kullanıcısı arasında ilginç diyalog: Doğuştan mı homofobiktiniz?

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin tweeti sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu

28 Haziran 2015 22:31

LGBTİ Onur Haftası'na destek için Twitter'daki logosunu gökkuşağı renkleriyle süsleyen Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin bir kullanıcıya verdiği yanıt sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

23. LGBTİ Onur Haftası'na  Twitter 'dan kurumsal hesapla destek verenlerden biri de Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi oldu. Logosuna gökkuşağı renklerini ekleyen Odunpazarı Belediyesi'nin, bir takipçisiyle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

 

'Doğuştan mı homofobiktiniz?'

 

Belediye'nin 'Aşk örgütlenmektir' şeklindeki tweet'ine 'Bu iğrençlikle Aşk'ı bir tutabilen cahil zihniyet benim belediyem olamaz' tepkisini veren kullanıcıya, belediyenin sosyal medya ekibi, "Doğuştan mı homofobiktiniz, yoksa sonradan mı oldunuz. Geçmiş olsun. Tedavi için yardımcı olabiliriz" yanıtını verdi. Bu tweet çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İşte günün sosyal medyada efsane olan tweeti:

 

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