Odun parçalarken iki parmağı koptu

Muammer ŞEN/ KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da 53 yaşındaki Serpil Kanat, kışlık yakacak için ağaç dallarını küçük parçalara ayırırken, tahrayı eline vurması sonucu sağ elinin iki parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Kanat, poşet içerisinde getirilen parmaklarının dikilmesi için ameliyatı alındı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Ayrancı İlçesi\'nde meydana geldi. Serpil Kanat, kış aylarında sobada yakmak için daha öncesinden kesilmiş ağaç dallarını tahra ile küçük parçalara ayırmaya başladı. Kanat bir süre sonra tahrayı eline vurdu. Kanat\'ın sağ elinin işaret ve orta parmağı koparken, yardımına komşuları koştu. Kopan iki parmak, komşuları tarafından bir poşete kondu. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kanat, kopan iki parmağının dikilmesi için ameliyatı alındı.

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