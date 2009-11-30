Odun hırsızı suç makinesi çıktı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yaklaşık 1.5 ay önce eşi ve çocuğuyla birlikte 1 ton odunu kamyonete yüklerken görüldükten sonra kaçan Aydın Y., Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gürsu'nun Cambazlar köyünde Hüseyin Aydın'ın bahçe deposunda bulunan 1 ton odunu eşi Nezahat Y. (44) ve oğlu Fuat Y. (29) ile birlikte kamyonete yükleyen Aydın Y., devriye görevini yürüten jandarma ekiplerini görünce olay yerinden kaçtı.

Eşi ve çocuğu olay yerinde yakalanan zanlı Aydın Y.'nin, Ankara, Samsun, Çorum, Tokat, Ordu, Amasya ve Bursa'da, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocukların cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve fiili livata gibi 28 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Aydın Y.'yi, sahte kimlik ve çalıntı olduğu belirlenen sahte plakalı otomobille birlikte Erdek'te yakaladılar.

Yakalanan araç içinde 3 adet sahte plaka, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 16 adet 7.65 milimetre çapında mermi, 1 adet şarjör, 1 adet polis kimliği fotokopisi, 2 adet sahte ehliyet, 4 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet maske ele geçirildi.

-AİLESİ ''GEÇİM SIKINTISI'' DEMİŞTİ-

18 Ekim'de, Bursa'nın Gürsu ilçesi Cambazlar köyünde devriye gezen güvenlik güçleri, Aydın Y., eşi Nezahat Y. (44) ve oğlu Fuat Y.'yi (29), Hüseyin Aydın'ın bahçesindeki depoda bulunan 1 ton odunu kamyonete yüklerken görmüş, olay yerinden uzaklaşan şüphelilerden anne ve oğlu yakalanırken, baba Aydın Y. ise kaçmıştı.

İfadelerinde, geçim sıkıntısı çektikleri ve havaların soğuması üzerine odun çalma girişiminde bulunduklarını anlattıkları öğrenilen Nezahat Y. ve oğlu Fuat Y., sorgulanmalarının ardından sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.