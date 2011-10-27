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Dünya

Ödülünü Tunus halkına adadı TUNUS (A.A)

27 Ekim 2011 20:52

-Ödülünü Tunus halkına adadı TUNUS (A.A) - 27.10.2011 - Avrupa Parlamentosu'nun bu yılki İnsan Hakları Ödülüne değer görülen, kendini yakarak ülkesindeki gösterilerin başlamasına yol açan Tunuslu Muhammed Bouazizi'nin kardeşi, ödülü "Tunus halkına" adadığını belirtti. Salem Buazizi, "çok mutlu olduğunu, bu ödülü, devrimini başaran ve 23 Ekim'deki seçimlerde kendini ifade etmeye devam eden Tunus halkına adadığını" belirtti. Buazizi, "bu ödülün, Muhammed Bouazizi'nin Tunus devrimindeki rolünün uluslararası çapta kabulü olduğunu" söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun bu yılki İnsan Hakları Ödülünün, ülkelerinde ''Arap Baharı''nı tetikleyen beş insan hakları savunucusuna verileceği bildirilmişti. Ödülün, Tunuslu Muhammed Bouazizi, Mısırlı Esma Mahfuz, ülkesinde 31 yıl cezaevinde yatan Libyalı Ahmed El-Zubair, Suriyeli avukat Razan Zeitouneh ve Suriyeli karikatürist Ali Farzat'e verilmesi kararlaştırılmıştı. Ödül alması beklenen bu beş kişi, ülkelerinde daha fazla demokrasi ve insan hakları talep eden gösterilere öncülük yapmış ve ilham kaynağı olmuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Aralık ayında yapacağı genel kurulda düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine verilecek.

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