-ÖDÜLLÜ MEMUR HAVALİMANINDA YANGIN ÇIKARDI ANTALYA (A.A) - 05.03.2011 - Antalya Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğünde bir kadın memurun, başkasına ait kimlik kartını kullanarak sabaha karşı işyerine geldiği, yangın çıkararak yaklaşık 30 bin vize pulunun zarar görmesine yol açtığı iddia edildi. Kadın memur tutuklandı. Antalya Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün vize pullarının bulunduğu bölümde geçen pazartesi günü sabaha karşı çıkan yangının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kundaklama ihtimali üzerine duran polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede, Gümrük Saymanlığında vize memuru olarak çalışan S.A'nın yangının çıktığı gün başka bir görevlinin kimlik kartıyla işyerine girdiği, kadının bu sırada başına peruk taktığını tespit edildi. Gözaltına alınan S.A'nın poliste susma hakkını kullandığı, çıkarıldığı mahkemede ise hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenildi. S.A, sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece, ''Kundaklama'' suçlamasıyla tutuklandı. S.A'nın yangın çıkararak vize pullarını yanmış gibi gösterdiği, pulları ise yasa dışı yollardan satarak haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Maliye Bakanlığı da, yangınla ilgili idari soruşturma başlattı. Bakanlık, Antalya Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürü Y.S, tutuklanan S.A. ile ambar memurları Ü.U. ve A.A'yı görevden aldı. Maliye ekipleri, yangında 30 bin vize pulunun zarar gördüğünü, zarar gören pulun maddi karşılığının ise yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu belirledi. -MALİYE BAKANLIĞI'NDAN TALTİF ALMIŞ- İşyerinde yangın çıkardığı öne sürülen S.A'nın üç yıl önce tatilini geçirmek üzere Antalya'ya gelen bir turistin gümrük alanında unuttuğu, içinde para bulunan çantayı sahibine teslim ettiği, bu davranışı dolayısıyla da Maliye Bakanlığı tarafından ''örnek'' ilan edilerek, maaşla taltif ettiği öğrenildi.