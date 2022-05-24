Ödüllü kaymakam AKP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Kanun Hükmünde Kararname' (KHK) ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine Belediye Başkanvekili olarak atanan ve 10 Ocak İdareciler Günü'nde verilen 'Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet' ödülünü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Bilal Özkan, AKP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçti.

AKP'den Demokrat Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Bilal Özkan; "Dostluğunu yirmi yıldır paylaşmaktan gurur duyduğum Kıymetli Ağabeyim Genel Başkan Sayın Gültekin Uysal'ın nazik davetini vatan görevi telakki edip, vazgeçilmez memlekete hizmet davamızı, Merkez Sağın Tescilli Markası Demokrat Parti çatısı altında sürdürmeye karar verdim.

Kendilerinin teveccühü ile Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığına atandım. Bizleri yola koyan Allah yardımcımız, yüreği Türkiye aşkıyla çarpan bütün vatandaşlarımız yol arkadaşımız olsun. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

27'nci dönem AKP Mersin milletvekili adayı olmuştu

Bilal Özkan, İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine Belediye Başkanvekili olarak atanmıştı.

10 Ocak idareciler günü dolayısıyla verilen 'Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet Ödülü’nün bu yıl ki sahibi olan Bilal Özkan, ödülünü Erdoğan’ın elinden almıştı.



Bilal Özkan, 2014 yerel seçimlerinde AKP Silifke Belediye Başkan adayı olmuştu. Özkan yine AKP’den 27’nci dönem milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

