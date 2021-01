Ödüllü belgesel "Heykel A.Ş." Blu TVde

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarının oluşturduğu ödüllü belgesel Heykel A.Ş. Blu TV'de yayınlanacak.

Heykel A.Ş., kent yaşamı içerisinde her gün önlerinden yüzlerce kişinin geçtiği, alışılmışın dışında heykeller ve onlarla birlikte yaşayanların özgün yorumlarını içeriyor.

İstanbul’un Üsküdar, Bağcılar, Zeytinburnu, Nişantaşı ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan heykelleri konu alan Heykel A.Ş. belgeseli, öğrenci projesi olarak 2014 yılında yolculuğuna başladı.

Belgesel 2015 yılında 21. Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Jüri Özel Ödülü’nü kazanmasının ardından International Hollywood Student Film Festival, International New Wave Student Film Festival, International South East European Film Festival, The Lift-Off Sessions Official Selection gibi çeşitli festivallerde gösterimi yapıldı.

Heykel A.Ş belgeseli şimdi ise beşinci yılına özel yönetmen kurgusuyla BluTV’de yayınlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarının yaratıcı ekibini oluşturduğu projenin BluTV yayınlarından elde edilecek gelir ise TEGV’e bağışlanacak.

Yönetmenliğini Tuna Tetik'in üstlendiği belgeselin yaratıcı ekibinde Barkın Bulutbeyaz'ın imzası bulunuyor.