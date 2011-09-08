-Ödüller sahiplerini buldu İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ''Anadolu Basını Özendirme Yarışması 2010'' ödülleri, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı törenle sahiplerine verildi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen törende konuşan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, günümüzde medyanın çağdaş demokrasinin en önemli unsurlarından ve demokrasinin bir bakıma turnusol kağıdı olduğunu söyledi. ''Bir ülkedeki özgür ve güçlü bir medyanın varlığı, demokrasinin en önemli kanıtıdır'' diyen Karakaya, genel müdürlüğün çalışma alanının, yerel, yaygın ve yurt dışı boyutlarıyla medya olduğunu dile getirdi. ''Anadolu Basını Özendirme Yarışması 2010'' sonuçları şöyle: ''Yerel Haber'' dalında birinciliğe, ''O Ne Ala! Denize Sıfır Baz'' başlıklı haberiyle Bursa'da yayımlanan Mudanya gazetesinden Yavuz Gerçekçi layık görüldü. Aynı dalda ikinciliği, ''Sınırda Hizmet Yok!'' haberiyle Van'da yayımlanan Bölge gazetesinden Bişar Ulutaş alırken, üçüncülüğü, ''Otoyolda Gelin Takası'' başlıklı haberiyle Şanlıurfa'da yayımlanan Hizmet gazetesinden Faruk Deveci ve ''Batman'ın Tek Kadın Çayçısı'' başlıklı haberiyle Batman'da yayımlanan Batman Çağdaş gazetesinden Hasan Göker paylaştı. Dereceye girenler, ödüllerini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan aldı. Yarışmanın ''Makale-Yorum'' dalında ise ''Oldu mu Yani?'' başlıklı yazısıyla Çorum'da yayımlanan Çorum Hakimiyet gazetesinden Recep Mebet birinci oldu. Bu dalda ikinciliği, ''Çığlık Çığlığa Tükeniyoruz'' başlıklı yazısıyla Antalya'da yayımlanan Hürses gazetesinden Reha İlhan, üçüncülüğü ''Namus ile İrfan Sözü'' başlıklı yazısıyla Gümüşhane'de yayımlanan Kuşakkaya gazetesinden Turan Tuğlu kazandı. Dereceye girenlere ödüllerini AK Parti eski Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak verdi. ''Mizanpaj'' dalında birinci Adana'da yayımlanan, Refleks gazetesinden Şahin Çoban, ikinci Gaziantep'de yayımlanan Telgraf gazetesinden Mehmet İskender Karaca ve üçüncü, Kırşehir'de yayımlanan Kırşehir Yaşam gazetesinden Nezih Taş oldu. Dereceye girenler ödüllerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'dan aldı. Yarışmanın ''Araştırma'' dalında, ''Genç Ayşe Sorunsuz'' başlıklı yazısıyla, Zonguldak Karadeniz Ereğlisi'nde yayımlanan Önder gazetesinden Birol Karadeniz birinciliğe layık görüldü. Bu dalda, ''Füze Üssü Gündemde'' başlıklı yazısıyla Hatay İskenderun'da yayımlanan Ses gazetesinden Akın Bodur ikinci oldu. Birol Karadeniz'in vefatı nedeniyle ödülünü kızı Özlem Tunç ile ikinci Akın Bodur ödülünü, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ten aldı. Aynı dalda üçüncü olan, ''4 Evet, 2 Hayır'' başlıklı yazısıyla Erzurum'da yayımlanan Albayrak gazetesinden İrfan Tarakçıoğlu'na ise ödülünü Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay verdi. ''Röportaj'' dalında Trabzon'da yayımlanan Karadeniz'de İlk Haber gazetesinden Celal Kadıoğlu ''Şampiyon Değil Dünya Kulübü Olmalıyız'' başlıklı röportajıyla birincilik ödülünü Mehmet Atalay'ın elinden aldı. Aynı dalda Sakarya'da yayımlanan Adapazarı gazetesinden Tarık Bulut, ''Bastık Düğmeye Gittik'' ve Sivas'ta yayımlanan Yeni Ülke gazetesinden Kemal Çağlayan ''Fabrika Gibi Cezaevi'' başlıklı röportajıyla ikinciliği paylaştı ve ödüllerini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç verdi. Aynı dalda Kastamonu'da yayımlanan Kastamonu Sözcü gazetesinden Yaşar Kuru ''Talih Kuşunu O Uçuruyor'' ve Erzincan'da yayımlanan Erzincan Net gazetesinden Halil Yüksel ''Tarihe Yağmur Yağıyor'' başlıklı röportajıyla üçüncülüğü paylaştı. ''Fotoğraf'' dalında Diyarbakır'da yayımlanan Öz Diyarbakır gazetesinden Ahmet Kurt ''Polise Taş Atma Oğlum'' isimli fotoğrafıyla birinci oldu. Aynı dalda Siirt'te yayımlanan Siirt Birlik gazetesinden Nezir Deniz ''Taş Atmak İçin Değil Şeker Almak İçin Sırada'' isimli fotoğrafıyla ikinciliği, Mersin'de yayımlanan Mersin İmece gazetesinden Necdet Canaran ''Sabır, İnanç, Kararlılık, Başarı'' başlıklı fotoğrafıyla üçüncülüğü aldı. ''Belgesel (TV Kanalları)'' dalında, Yaşar Taşkın Koç ile Cengiz Göktaş, TRT ve TV 24'te yayımlanan ''Ali Adnan - Başvekil'' adlı belgeselle birinci oldu. Kanal A'dan Cüneyt Polat da ''En Karanlık Yıl... 1993'' adlı belgeselle ikinci olurken, ödülünü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi. Arınç, ayrıca, ''Mansiyon'' ödülünü de Bizim Mahalli İdareler gazetesinden Selvi Erdoğan Turgut'a sundu. Törende daha sonra dereceye girenler toplu fotoğraf çektirdi.