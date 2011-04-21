ODTÜ'nün efsanevi rektörü Kemal Kurdaş bugün uğurlanıyor

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Kemal Kurdaş'tan kareler

Alıç Ağacının Yalnızlığı: ODTÜ'nün kuruluş hikâyesi ve Kemal Kurdaş

Kemal Kurdaş için hatıra defteri

ODTÜ Rektörü Prof. Ahmet Acar, yayımladığı mesajda, şunları söyledi:"Üniversitemizin kuruluşunda ve gelişmesinde üstün hizmetleri olan eski Rektörümüz Kemal Kurdaş'ı 19 Nisan 2011 Salı günü kaybettik.ODTÜ Rektörü olduğu 1961-1969 döneminde ortaya koyduğu vizyon ve emekle üniversitemizin başarısında eşsiz bir rol oynamış ve her zaman 'ODTÜ sevdalısı' kalmış 'Kurucu Rektörümüz' Kurdaş, daima sevgi, saygı ve minnetle anılacaktır.Kurucu Meclis Üyesi ve Maliye Bakanı olarak da görev yapmış olan Sayın Kurdaş'ın cenazesi bugün İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir.Sayın Kurdaş anısına ODTÜ tarafından yapılacak tören ayrıca duyurulacaktır.Merhuma Tanrı'dan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.Hepimizin başı sağolsun."Mülkiye'yi bitirdi, Maliye Müfettişi ve bakan olduKemal Kurdaş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan üç yıl önce, 1920'de Bursa'da doğdu. Devletin "Kuvayi Milliyeci" çocuklarına tanıdığı olanaklardan yararlanarak ilköğrenimini parasız; orta, lise ve üniversite öğrenimini de devlet imtihanlarını kazanarak yine parasız yatılı olarak tamamladı.Kendi deyimi ile "devletine borcu çok kabarık" bir insan olarak 1943 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi, Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Açılan ilk Maliye Müfettiş Muavinliği sınavını kazanarak 1944 Mart'ında müfettiş muavini oldu. 1947 yılında Maliye Müfettişliği'ne terfi etti.Bu görevi sırasında Türkiye'yi tanıma şansı elde etti. 1951 yılında İngiltere'de İngiliz Hastanesi'nde bir yıl süre ile staj gördü. Türkiye'ye döndükten sonra, 33 yaşındayken Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı ve üç yılı aşkın bir süre hizmet verdiği bu görevde, ekonomik politika alanında dönemin siyasi iktidarı ile sürekli anlaşmazlığa düştüğünden IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) teklifini kabul ederek 1956 yılında bu kuruluşta görev aldı. Fonun Avrupa, Asya ve Güney Amerika operasyonlarında aktif olarak çalıştı, dünyanın çeşitli ülkelerini tanıma fırsatını elde etti.27 Mayıs 1960 darbesinden sonra aralık ayında Türkiye'ye dönen Kurdaş, Maliye Bakanı olarak hükümette yer aldı. Yeni anayasayı hazırlamakla görevli Kurucu Meclis’in de üyesi oldu.Kurdaş'ın Maliye Bakanlığı, 1961 Ekim ayındaki ilk genel seçim sonrasında yeni hükümet kuruluncaya kadar sürdü. 1961 Kasım ayında Maliye Bakanlığı'ndan ayrılarak ODTÜ Rektörlüğü görevini üstlendi. Rektörlükte sekiz yıl hizmet verdi.1969 Kasım sonunda ODTÜ Rektörlüğü'nden ayrılmasını izleyen 25 yılı aşkın sürede Kurdaş, birçok özel kuruluşta yönetim kurulu üyesi, başkanı ya da en üst düzey yönetici olarak görev aldı ve sektöründe çoğu ilk olan çeşitli sanayi kuruluşunun Türkiye'ye kazandırılmasında aktif roller oynadı.Kemal Kurdaş, mesleki hayatında, ekonomik politika ve ekonomik kalkınma konularında yayımladığı yazılar, inceleme ve yorumlarla ve Türkiye’de ekonomik politikanın akıl ve bilim yolunda tutulması için verdiği savaşımla tanındı.Kurdaş'ın 1979 yılında yayımlanan "Ekonomik Politikada Bilim ve Sağduyu" ve 1994 yılında yayımlanan "Ekonomik Politika Üzerine İncelemeler-Yorumlar" adında iki kitabı ve başta “Banka ve Ekonomik Yorumlar” dergisi olmak üzere birçok dergide yer almış çok sayıda makale ve incelemesi bulunuyor.Kurdaş, 1950 yılında Ayfer Oyal ile evlendi. Kurdaş çiftinin, Çiğdem, Gülseren, Osman adını verdikleri üç çocukları oldu.Kurdaş, bugün, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra İstanbul'da toprağa verilecek.