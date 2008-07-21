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Politika

ODTÜ'lülerden Gökçek'e protesto

ODTÜ'lüler 'Gerekirse ODTÜ'yü yıkarım' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i 5 dakika yere yatarak protesto edecek

21 Temmuz 2008 03:00

ODTÜ'lüler "gerekirse ODTÜ’yü yıkarım" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i protesto etmek için yarın saat 16.00’da ODTÜ postanesinin önündeki kavşakta 5 dakika yere yatma eylemi yapacak.
ODTÜ'lüler "gerekirse ODTÜ’yü yıkarım" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i protesto etmek için yarın saat 16.00’da ODTÜ postanesinin önündeki kavşakta 5 dakika yere yatma eylemi yapacaklarını bildirdi.

"ODTÜ’yü yıkmak Güven-Özveri-Tecrübe İster" adı ile oluşturulan platform tarafından yapılan açıklamada, Gökçek’e tepki gösterildi. “Elinde sürahi ile şov yapan Melih Gökçek’i ve yandaşlarını, iş makineleriyle ODTÜ'ye bekliyoruz…” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Herhangi bir siyasi partinin, örgütün ya da fraksiyonun birer mensubu olarak değil, ODTÜ'yü seven ve bu bağlamda 'üniversite' düşüncesine sahip çıkan, bir cağı yarım asıra sığdırmış ODTÜ tarihinin ve ODTÜ Ruhu'nun birleştirici devrimciliğine inanan ve bu bağlamda diğer üniversitelerdeki dostlara ve Türkiye’ye anlamlı bir mesaj vermek istiyoruz..

Bu buluşmada, herhangi bir siyasi partinin, örgütün ya da bir başka oluşumun bayrağının, flamasının ya da pankartının getirilmemesini önemle rica ediyoruz.

Sayıları 100 bini bulan ODTÜ öğrencilerine, mezunlarına, çalışanlarına ve ODTÜ'yü yalnız bırakmayan herkese, kalbi gençlikle çarpan herkese, ODTÜ'den selam olsun!


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