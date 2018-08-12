ODTÜ'lü öğrencilerin tahliyesine gerekçe: Kaçmak için bilgiye ve maddi imkâna sahip değiller!

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, ODTÜ ’deki mezuniyet töreninde taşıdıkları pankartnedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanan 4 öğrenciye ilişkin verdiği tahliye kararında ilginç bir gerekçeye imza attı. Kararda öğrencilerin ‘kaçmak için bilgi ve maddi imkâna sahip olmadığı’na dair bir ifadeye yer verildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, ODTÜ’deki mezuniyet töreninde geçmiş yıllarda Yargıtay’ın suç olarak görmediği 'Tayyipler Âlemi' karikatürünü içeren pankart taşıyan 3 öğrenci ile bunu aracında getiren bir öğrenci, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 11 Temmuz’da tutuklandı. Ankara Basın Savcılığı, 4 ODTÜ öğrencisi hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan dava açtı. İddianameyi kabul eden Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, öğrencilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Avukatların bu karara yaptığı itiraz üzerine Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ağustos’ta 4 öğrencinin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, kararında ilginç bir gerekçe öne sürdü. Öğrencilerin henüz delillerin toplanmadığı ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığını anımsatan mahkeme, davanın açılmasıyla delillerin toplanmış olduğu ve bu tutuklama gerekçesinden de elde edilmek istenen gayenin oluştuğunu ifade etti.

Tutuklamadaki kaçma şüphesi gerekçesine değinen mahkeme, kararında şunları kaydetti:

“Sanıkların kaçma şüphelerinin bulunduğu gerekçesi ile yapılan tutuklama gerekçesine gelince; sanıklar hakkında açılan davada cezalandırılması istenen sevk maddesine göre alabilecekleri ceza miktarı 1-4 yıl arasıdır. Keza sanıkların konumu değerlendirildiğinde bu aşamada özel yetenek isteyen bir kaçma yoluna tevessül edebilecek bilgi ve maddi imkâna sahip olmadıkları gibi sıradan bir kaçma girişiminin adli kontrol imkânları ile önlenebileceği anlaşılmaktadır.”