ODTÜ'lü Edemir: Tutukluluğu infaza dönüştü!

T24 - Edemir, hapishanede kötü muamele ve işkenceye varan uygulamalara maruz kaldığını, bir yıl içinde 3 hapishane gezdirildiğini söyledi.



Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na, savcılığa ve ilgili kurumlara gönderdiği dilekçelerin hiçbirine yanıt alamamış. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Edemir adalet arama savaşında yaşadıklarını anlattı: 'Tutukluluğum infaza dönüştü'. Bulunduğum hapishaneden ODTÜ’ye gidip bir sınava girebilmem için binlerce lira ulaşım bedeli ve personel gideri talep ediliyor. Benim bu miktarda bir bedeli ödemem mümkün değil. Kaydımı dondurmak zorunda kaldım. İlköğretimden itibaren burslarla okudum ama şimdi burslarımın hepsi kesildi” diyor.



Edemir, cezaevinde olmasaydı şimdi Berlin’de eğitimine devam ediyor olacaktı. 2010 yılının yaz mevsimini de Almanya’da staj yaparak değerlendirecek, sonra da tezini yazacaktı. Edemir’in 6 yıllık sözlüsüyle buluşması da bilinmeyen bir tarihe ertelendi.



“Kıt kanaat geçinirken, biriktirdiğim parayla yüzüklerimizi aldım. Nişanıma saatler kalmıştı. Ama tutuklandım. Tutuklanmam sadece planlarımı değil, hayatımı da altüst etti.” Edemir, ailesiyle de Ardahan’da oldukları için görüşemediğini söylüyor. “Yargılama sonunda beraat edersem kaybettiklerimin telafisini kim nasıl sağlayacak? Bu cevabı bekleyen benim gibi pek çok insanın olduğunu biliyorum. Hem kendim, hem de onlar için soruyorum. Adaleti göreniniz oldu mu?”





