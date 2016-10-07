ODTÜ'lü akademisyenden Galatasaray Üniversitesi'ndeki meslektaşına 'dolandırıcılık' davası

ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinde ders veren Dr. Volkan Özdemir, "Sibirya jeo-politiği" adlı makalesini, kitabında izinsiz kullanan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı'ya dolandırıcılık davası açtı.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre; Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı, ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinde yarı zamanlı yüksek lisans dersleri veren Dr. Volkan Özdemir’den ‘Sibirya jeo-politiği ve ekonomisi’ konusunda bir makale istedi ve 10 makaleden oluşan akademik bir kitap yayımlayacağını vaat etti.

Özdemir de doktorasını yapmış olduğu Rusya ve enerji alanındaki teklifi kabul edip akademik katkı olması açısından 3 aylık süreçte yazdığı makalesini 19 Ağustos 2014’te e-posta üzerinden yolladı. Ardından kitabın akıbetiyle ilgili mesajlaşmalar başladı. Dr. Özdemir makaleyi yolladıktan tam bir yıl sonra, Prof. Büyükakıncı’ya e-postayla “Hocam makaleyi yollayalı tam bir yıl oldu. Kitabın akıbeti ne durumda?” diye mesaj attı. Prof. Büyükakıncı ise tatilde olduğunu ve 2-3 makale eksikliğinden dolayı kitabın geciktiğini söyledi. Bir süre sonra e-postalarına cevap alamayan Dr. Özdemir kitaptan umudunu kesti.

Dr. Özdemir, Prof. Büyükakıncı’ya yolladığı makaleyi genişletip kitap şeklinde yayımlamaya karar verdi. “Alanıyla ilgili yeni bir yayın var mı?” diye araştırma yaparken Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı imzalı bir makale buldu. Makaleyi incelediğinde bunun kendi tespitleri ve cümleleri, hatta paragrafları olduğunu fark etti.

Makalenin 2015’in sonunda Avrasya’nın en prestijli konferanslarından “International Conference On Eurasian Economies”de Prof. Büyükakıncı ismiyle sunulduğunu, konferans sonrasında yayımlanan kitabın 478-485 sayfalarında yer aldığını da öğrendi. Dr. Özdemir, olayın ortaya çıkmasının ardından dün Büyükakıncı hakkında “Dolandırıcılık ve fikir hırsızlığı” suçlamasıyla 50 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Özdemir, YÖK’e ve Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne de dilekçe verdi.

"Dikkatsizliklerim oldu"

Prof. Büyükakıncı ise Habertürk’e “Savaşa dair derleme kitabımı baskıya hazırladığım yoğun bir dönemde Rusya Kazan’daki konferansta sunmam gereken bildiride Dr. Özdemir’in değerli makalesinde aktardığı bilgileri kullanmak istedim. O dönemde konferans kurulunun yazıyı göndermek şartıyla katılımımı talep etmesinden doğan acil durumdan ötürü bildiriyi yazıya aktarırken belirli ve ‘sehven’ dikkatsizliklerim oldu” açıklamasını yaptı.