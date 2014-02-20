ODTÜ'den geçen '1071 Malazgirt Bulvarı' açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı’ndan geçen ve yapımı ODTÜ öğrencilerinin tepkisini çeken ve “1071 Malazgirt Bulvarı” adını verilen yolun 25 Şubat Salı günü açılacağı bildirdi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bulvarın Eskişehir yolu ile Anadolu Bulvarı'nı Konya yoluna bağlayacağı belirtildi.

ODTÜ arazisinden de geçen 4 kilometrelik bulvarda, 8 köprülü kavşağın yer aldığı, Eskişehir ve Konya yolu trafiğini rahatlatacağı belirtilerek, ODTÜ yolu olarak bilinen "1071 Malazgirt" adı verilen bulvarın 25 Şubat Salı günü düzenlenecek törenle açılacağı kaydedildi.

220 bin ton asflat kullanıldı

Bulvarın 4 ay gibi rekor sayılacak bir sürede tamamlandığı ifade edilerek, bulvarın 4 gidiş- 4 geliş olmak üzere 8 şerit halinde yapıldığı belirtilerek, ''Bulvarda 3 alt geçit, 5 köprü ve 1 yaya üst geçidi yer alıyor. 220 bin ton asflat serimi yapılan, 34 bin 369 metrekare kaldırım, 2 bin 686 adet new jersey bariyer, 17 bin 256 metre bordür döşenen bulvarın 3 metre genişliğindeki refüjü de tamamen ağaçlarla kaplandı'' denildi.

Bulvarın refüj ve yan bantlarına bin 22, 15-25 yaşlarında ıhlamur ağaçları ve akçaağaç dikildiği belirtilerek, yan bant ve yamaçlara ayrıca mavi ve yeşil renkli 3 bin 105 adet büyük boylu atlas sediri, karaçam, göknar, mavi ladin ve mavi Arizona Selvisi ile 105 bin çalı ve 177 bin mevsimlik çiçek dikildiği, 75 bin metrekare de rulo çim serildiği bilgisi verildi.

'Trafiği rahatlatması hedefleniyor’

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bulvar üzerinde Eskişehir yolunu 1071 Malazgirt Bulvarı'na bağlayacak olan ODTÜ A1 Köprüsü ile daha akıcı bir trafik hedeflenirken, ODTÜ'nün ana girişinden 200 metre ileride yapılan ODTÜ A1 U Altgeçidi ile de ODTÜ içinden çıkan araçlar Eskişehir yoluna giriş yapılabilecek. ODTÜ A4 kapısı girişine yapılan ODTÜ A4 yaya üst geçidi ile de Çiğdem Mahallesi, İşçi Blokları Mahallesi ve 1516 Caddeden ODTÜ yoluna yaya geçişi sağlanacak.

Karakusunlar Mahallesi 1505 Caddeyi 1545/1. Sokağa bağlayan alt geçit ve Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1506. Cadde üzerinde yapılan 1506. Cadde Köprüsü de trafiğe can katacak. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerine yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Altgeçidi'nin yanı sıra Anadolu Bulvarı'nın devamı olan ODTÜ yolunu Konya yoluna ve Cevizlidere Mahallesine bağlamak için yapılan Fen Lisesi Köprüsü, Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1506. Cadde Köprüsü sonrasında yapılan Dışişleri Bakanlığı Köprüsü de trafiği daha da rahatlatacak.''