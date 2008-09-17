ODTÜ'de yeni akademik yıl açılışı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 2008-2009 akademik yılı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış töreni, bul yılda öğrencilerin protestosuna sahne oldu.



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, toplumda yükseköğretime büyük bir talep varken ve üniversitelerden büyük beklentiler dile getirilirken yükseköğretim sisteminin geleceğini kapsamlı olarak tartışmaktan uzak durulduğunu belirterek, "Bugün yükseköğretimde kapasite sorununun kısa vadeli çözümüne öncelik verildiğini görmekteyiz" dedi.



ODTÜ'de 2008-2009 akademik yılı başladı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadarki gelişmelerin anlatıldığı "ODTÜ Mirasına Sahip Çıkıyor" konulu sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşma yapan Acar, rektörlük görevini teslim aldıktan sonra ilk kez bir törende öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte olduğunu kaydederek, kendisine verilen destek nedeniyle teşekkür etti.



Üniversitenin kaydettiği gelişmelere değinen Acar, 52 yıl önce kurulan ve 22 bin öğrencisi bulunan ODTÜ'nün bugün ulaştığı başarının "olağan dışı" olduğunu söyledi.



Cumhuriyet Türkiyesi'nde eğitimin ve üniversitelerin, toplumsal ve ekonomik hareketliliğin en önemli aracı olduğunu, yetiştirdikleri aydın nesillerle ülkenin ilerlemesine katkı yaptıklarını ifade eden Acar, "Cumhuriyet döneminin üniversiteleri yurttaşlık, eşitlik ve olanakların geniş kitlelere yayılmasının sembolü ve lokomotifi olmuşlardır. Sosyal hareketlilik, eşitsizliklerin ve farklılıkların yaşandığı toplumumuzda her zaman çok önemli bir harç görevi yapmıştır" dedi.



Büyükşehir belediyesinin tasarrufları



ODTÜ'nün "gerçek anlamda ulusal ve uluslararası bir üniversite olduğunu ve 50 yıldır Ankara'nın gelişmesine önemli katkı yaptığını" söyleyen Acar, "Üniversitemizin yoktan var ettiği ODTÜ Ormanı, büyük bir sorumlulukla sahip çıktığı kampüs arazisi ve ODTÜ Eymir Gölü ile Ankara kentinin yaşam ve çevre kalitesine büyük katkı sağladığına inanıyorum" diye konuştu.



"Yerel yönetimlerden üniversitelerin başarılı olmaları, daha iyi eğitim ve araştırma yapmaları için destek beklediklerini" belirten Acar, şunları kaydetti:



"Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin özellikle son aylarda yoğunlaşan tasarrufları maalesef böyle bir bilinç ve anlayıştan uzak olduğunu göstermektedir. ODTÜ olarak iyi niyet ve meşruiyet zemini dışındaki bu tür davranışları esef ve tepkiyle karşılıyoruz. Üniversitemizi siyasi ve ekonomik çıkarlara malzeme yapma çabalarına bundan sonra da tüm olanaklarımızla karşı çıkacağımız bilinmelidir."



Acar, ODTÜ'nün, "Cumhuriyet ilkelerine tavizsiz bağlılığıyla Atatürk'ün ideallerini yücelten ve Türkiye'nin geleceğini bilimsel düşünce, pozitif hukuk, laik kamu düzeni ve çoğulcu demokraside gören bir kurum olmaya devam edeceğini" belirtti.



ÖSS'de ilk 50'ye giren öğrencilerin 13'ünün, ilk 100'e girenlerin ise 17'sinin ODTÜ'ye tercih ettiğini söyleyen Acar, Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin üniversitelerinde öğrenim gördüğünü ifade etti.



Odtü Rektörü'ne protesto



Acar'ın konuşması sırasında salonda bulunan öğrencilerden biri ayağa kalkarak, "Teknokentte İsrail'e üretilen silahlar için ne diyeceksiniz. Hala postal altında eğitim görüyoruz" diye bağırdı. Acar, öğrencinin tepkisini konuşmasını keserek dinlerken, protestocu genç görevliler tarafından salondan çıkarıldı.



Törende, ÖSS'de dereceye girerek ODTÜ'ye yerleşen Fırat Cem Yücel, Ömürcan Kumtepe ve Özlem Tuğfe Demir de birer konuşma yaparak, sorumluluklarının farkında olduklarını ve Türkiye'nin ilerlemesi için azimle çalışacaklarını dile getirdiler.



Konuşmaların ardından Acar, kendisiyle birlikte çalışacak yeni yönetimi tanıttı. Eski yönetimi de sahneye davet eden Acar, eski Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut'a rektör cübbesi ve plaket sundu.



