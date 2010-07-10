ODTÜ'de üretilen bilgisayar oyunu 100 bin sattı

T24

Battal, Kılıç beye karşı

Sadece kılıcın ve sen!

TTNET’ten ulaşılıyor

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım sitesi ‘Steam’de milyon dolar bütçeli oyunları geride bırakan oyun, üç aydır piyasada olmasına rağmen halen dünyada en çok oynanan 25 oyun arasında.‘Mount&Blade: Warband’de olaylar, Ortaçağ’da, Kalradya’da geçiyor. Pek çok dile çevrilen ve Türkçe versiyonu da bulunan oyunda, oyuncu bir Ortaçağ kahramanı olarak ata binme, kılıç savurma, mızrak kullanma, ok atma konusunda ustalaşıyor; kale kuşatmaları, düello ve savaşlara katılıyor.‘Mount&Blade: Warband’e piyasada bulunduğu üç ay içinde dünyanın önde gelen oyun dergileri ve portalları tarafından yüksek puanlar verildi. Oyunun başarısı, ‘Editör’ün Seçimi’yle pek çok kez tescillendi.ODTÜ’lü genç yazılım mühendisleri, oyunun 100 bininci satışını kutlamak üzere ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi’nde (METUTECH-ATOM) bir araya geldi. METUTECH-ATOM ’da gerçekleştirilen ‘Battal ve Kılıç bey’in Canlı Karakterlerle Düello Gösterisi’ de izleyenlerden beğeni topladı.Tale Worlds Oyun Teknolojileri Genel Müdürü Armağan Yavuz’un verdiği bilgilere göre: ‘Mount&Blade: Warband’ yerli mühendis ve teknolojilerle geliştirildi. Oyun çıkar çıkmaz uluslararası satış portallarında birinci sıraya yükseldi, uzun müddet ilk 10’da kaldı ve pek çok ödül kazandı.Tale Worlds Genel Müdürü Armanğan Yavuz, ‘Mount&Blade: Warband’de oyunculara sundukları dünyayı anlattı:“Oyuncu bir maceraperest olarak kılıcından başka hiçbir şeye sahip olmadan oyuna başlıyor. Fakat bu oyun dünyasında yapacak çok şey var. Ticaret yapabilir, değişik haydutlarla savaşabilir, paralı askerlik yapabilir hatta kendi krallığını kurup mevcut krallıklarla savaşarak bu oyun dünyasının hakimi haline gelebilir. Oyundaki Ortaçağ kahramanının ata binme, kılıç savurma, mızrak kullanma, ok atma konusunda ustalaşmak, kale kuşatmaları, düello ve savaşlara katılması da mümkün.”Oyun Kuzey Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, İskandinav ülkelerinde satışa sunuldu. Japonya ve İspanyolca konuşan ülkelerde satış hazırlıkları sürüyor.Oyunun Türkiye satışı 5 bin, yurtdışı satışı ise 95 bin dolayında. Yani uluslararası planda daha çok tanınıyor.Oyuna TTNET Oyun sitesinden de ulaşılabiliyor. ‘Battal’, ‘Arslan’ ve ‘Kılıç bey’ karakterleri ‘Mount&Blade: Warband’ı TTNET Oyun’dan indirenler için özel olarak hazırlanmış. TTNET Partner Ekosistem Programı kapsamında, TTNET ile Tale Worlds arasında yapılan iş birliğiyle, oyunu arkadaşlarıyla birlikte oynamak isteyenler için sunucu hizmeti TTNET tarafından ücretsiz sağlanıyor.