ODTÜ’de rektöre protesto

ODTÜ’nün tarihi Devrim Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök protesto edildi. Öğrenciler “Ne sermayenin ne Rektörün, ODTÜ Bizimdir” pankartı açarken, yeni mezunlar da rektöre arkasını döndü.

Evrensel’de yer alan habere göre, daha sonra kanun hükmünde kararname (KHK) ile kaldırılan rektör oylamasında ilk sırada yer almamasına rağmen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan Kök, bugün ODTÜ’de gerçekleşen mezuniyet töreninde konuşması sırasında öğrenciler ve mezunların tepkisiyle karşılaştı.

ODTÜ tarihinde bütçeden ek ödeme alan ilk rektör olduğu belirtilen Kök, öğrenciler üzerindeki baskıları arttırmakla da eleştiriliyordu. Rektör Kök törende konuşmaya başladı sırada, yeni mezunlar sırtlarını rektöre dönerken, tribünlerden ıslıklar ve alkışlarla Kök protesto edildi. Öğrenciler, “Ne sermayenin ne Rektörün, ODTÜ Bizimdir” pankartı açtılar.