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ODTÜ'de polis müdahalesi

Suriye sınırına duvar örülmesini protesto eden öğrencilere polis müdahale etti

18 Kasım 2013 00:36

ODTÜ'den TBMM'ye yürümek isteyen ve AKP'nin Rojava politikasını protesto eden üniversitelilere A1 kapısında polis müdahale etti, çatışma başladı.

sendika.org'da yer alan habere göre AKP'nin Rojava politikasını, Suriye sınırına duvar örülmesini ve Nusaybin'e geçmek isteyen 3 Kürt gencinin vurulmasını protesto eden üniversiteliler, saat 19.00′da ODTÜ'de buluşarak TBMM'ye yürümek istedi. ODTÜ A1 kapısına gelen üniversiteliler, karşılarında TOMA'ları ve çevik kuvvet polislerini buldu.
Yürüyüşte ısrar eden üniversiteliler yerleşkeden çıkmak isteyince polisin müdahalesine maruz kaldı. Gaz bombalarıyla yapılan saldırıya karşı üniversiteliler önce barikat kurdu ve barikatları ateşe verdi, ardından havai fişeklerle ve taşlarla karşılık verdi.
Polisin grubu dağıtmasının ardından TOMA, okul kapısında yakılan ateşe su sıkarak söndürdü. Bir süre sonra öğrenciler okul kapısı önünde tekrar toplandı. Bunun üzerine Çevik Kuvvet ekipleri ikinci kez gruba müdahale ederek dağıttı. Grup okul içindeki yurtlara kaçarak dağıldı.

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