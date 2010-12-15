T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ'DE ÖĞRENCİ EYLEMİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 14:52

-ODTÜ'DE ÖĞRENCİ EYLEMİ SÜRÜYOR  ANKARA (A.A) - 15.12.2010 -  TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ndeki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda (BTYK) yapılan toplantı sırasında, bina önünde protesto gösterisinde bulunan ODTÜ'lü öğrencilerin eylemi devam ediyor. Arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lü öğrenciler, enstitünün üst tarafında toplandı. Polisin dağılın uyarısına, öğrenciler slogan atarak karşılık verdi. Öğrencilerin polise saldırması üzerine polisler biber gazı kullandı. Gazdan öğrenciler, gazeteciler ve polisler etkilendi. Bir polisin kalkanını eline geçiren öğrenciler, basın mensuplarına gösterdikleri kalkanı yere vurarak kırmaya çalıştılar. Bazı öğretim üyelerinin olay yerine geldiği ve öğrencileri sakinleştirmeye çalıştıkları gözlendi.  Grup adına konuşan master öğrencisi Uğur Yıldırım, polisin İstanbul ve Ankara'da ''öğrencilere müdahalesini'' protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis istemediklerini söyledi. Açıklama sırasında arka taraftan bazı öğrencilerin taş atması üzerine, öğretim görevlileri sözkonusu öğrencileri taş atmamaları konusunda uyardı. Enstitü önünde bekleyiş devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24