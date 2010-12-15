-ODTÜ'DE ÖĞRENCİ EYLEMİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ndeki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda (BTYK) yapılan toplantı sırasında, bina önünde protesto gösterisinde bulunan ODTÜ'lü öğrencilerin eylemi devam ediyor. Arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lü öğrenciler, enstitünün üst tarafında toplandı. Polisin dağılın uyarısına, öğrenciler slogan atarak karşılık verdi. Öğrencilerin polise saldırması üzerine polisler biber gazı kullandı. Gazdan öğrenciler, gazeteciler ve polisler etkilendi. Bir polisin kalkanını eline geçiren öğrenciler, basın mensuplarına gösterdikleri kalkanı yere vurarak kırmaya çalıştılar. Bazı öğretim üyelerinin olay yerine geldiği ve öğrencileri sakinleştirmeye çalıştıkları gözlendi. Grup adına konuşan master öğrencisi Uğur Yıldırım, polisin İstanbul ve Ankara'da ''öğrencilere müdahalesini'' protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis istemediklerini söyledi. Açıklama sırasında arka taraftan bazı öğrencilerin taş atması üzerine, öğretim görevlileri sözkonusu öğrencileri taş atmamaları konusunda uyardı. Enstitü önünde bekleyiş devam ediyor.