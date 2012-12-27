ODTÜ'de 'Meydan Okuma Yürüyüşü'

18 Aralık günü Göktürk 2 uydusunun fırlatılması sırasında yaşanan olayların ardından polis şiddetini protesto eden öğrenciler 48 saat okulu terk etmeme eylemini bugün yaptıkları yürüyüş ile sonlandıracak. “ODTÜ ayakta, AKP’ye direniyor” sloganı ile başlatılan eyleme çok sayıda aydın ve sanatçı da destek verdi.

Eyleme yoğun katılım nedeniyle dersler iptal edildi, 'Meydan okuma yürüşü' adını verdikleri yürüyüş için gruplarokulun hazırlık bölümü önünde toplandı. Okula dışarından gelenler ve gazeteciler özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Ancak dışarından gelen kalabalık bir grup özel güvenlik görevlilerini aşarak içeri girmeyi başardı. KESK Ankara Şubeler Platformu, Eğitim Sen MYK üyeleri ve Ankara Tabip Odası temsilcileri okula alınmadı.

"AKP defol üniversiteler bizimdir", "Her yer ODTÜ, her yer direniş", "AKP'den hesabı gençlik soracak" sloganları atan grup daha sonra tribünlerinde 'Devrim' yazısının bulunduğu okul içerisindeki stadyuma doğru yürümeye başladı.

Sahaya girerek yanyana dizilen göstericiler 'ODTÜ ayakta' yazısını meydana getirdi.

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