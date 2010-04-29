T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ODTÜ'de kavga: 3 yaralı

ODTÜ'de çıkan taşlı sopalı kavga nedeniyle 3 öğrenci yaralandı.

29 Nisan 2010 03:00

T24-  Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde akşam saatlerine doğru 2 sol grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.


Taşlı sopalı meydana gelen olayda 3 öğrenci yaralandı. Olayların büyümesi üzerine, üniversite yönetimi yerleşkeye polisi davet etti. Polis olaylara müdahale ederek grupları dağıttı. Yerleşke içinde çevik kuvvet güvenlik önlemleri aldı. Olayların Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi bir grup öğrenci ile, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) gençlik kolları üyesi bir grup arasında çıktığı öğrenildi. Üniversitede gerginlik sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24