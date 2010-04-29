ODTÜ'de kavga: 3 yaralı

T24-



Taşlı sopalı meydana gelen olayda 3 öğrenci yaralandı. Olayların büyümesi üzerine, üniversite yönetimi yerleşkeye polisi davet etti. Polis olaylara müdahale ederek grupları dağıttı. Yerleşke içinde çevik kuvvet güvenlik önlemleri aldı. Olayların Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi bir grup öğrenci ile, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) gençlik kolları üyesi bir grup arasında çıktığı öğrenildi. Üniversitede gerginlik sürüyor.