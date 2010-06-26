ODTÜ'de gözaltına alınan 5 PKK'lıdan birine tutuklama

T24 - ODTÜ'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bahar Şenlikleri'nde PKK/KONGRE-GEL üyesi 4'ü öğrenci, 5 kişiyi gözaltına aldığını duyuran Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu kişilerden birinin tutuklandığı, diğerleri hakkında da "Adli Kontrol" kararı verildiğini açıkladı.



Ankara Emniyeti, 14 Mayıs'ta Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde düzenlenen bahar şenlikleri sırasında, PKK/KONGRE-GEL terör örgütü üyesi 4'ü öğrenci, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Cihan Haber Ajansı'na göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ODTÜ'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bahar Şenlikleri'nde 1 öğrenciye yönelik linç girişiminde bulunulması olayına fiilen katıldıkları tespit edilen 4'ü öğrenci 5 kişinin, Terörle Mücadele (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) şubelerine bağlı ekiplerin ortak çalışmaları sonucu gözaltına alındıkları bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Gözaltına alınan şüpheliler ve el konulan suç delilleri ile birlikte 25.06.2010 günü CMK'nun 250. maddesi gereğince yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri, şahıslar hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 şahsın tutuklanarak cezaevine konulmasına, 4 şahsın hakkında mahkeme tarafından Adli Kontrol kararı verilmiştir."





