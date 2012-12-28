ODTÜ Rektörü: Sorun yok

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelen ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “Sorun yok” dedi.



ODTÜ’deki olaylı protestonun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirine hedef olan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Başbakanlık’ın ardından Çankaya Köşkü’ne çıktı.

Başbakan Erdoğan’la bir saat, Cumhurbaşkanı Gül’le 45 dakika görüşen ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, olayların ardından polisi neden eleştirdiğini anlattı.

Daha önce "Kreşteki öğrenciler bile biber gazından etkilendi" diyen Prof. Dr. Acar, görüşlerini bir kez de yüz yüze anlattı.

Yaptığı görüşmelerin olumlu olduğunu dile getiren Rektör Ahmet Acar, “Sorun yok” diye konuştu.

Rektörün devletin zirvesiyle görüştüğü saatlerde ODTÜ’de gösteri vardı.

Kampüste toplanan binlerce öğrenci ve öğretim üyesi, Devrim Stadyumu’na yürüdü.