ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası'na çağrı: "Özgürlüklerimize sahip çıkmaya"

9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 22 kişiden 19’una açılan davanın ikinci duruşması 12 Mart’ta görülecek.

LGBTİ+ hak savunucularının toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefettin yargılandığı dava Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. ODTÜ LGBTİ Dayanışması, duruşmaya katılım çağrısı yaparak “Özgürlüklerimize sahip çıkmaya, ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası’na” dedi.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın davaya davet ettiği açıklamanın tamamı şöyle:

"10 Mayıs 2019’da ODTÜ yönetimi, iktidarın baskı, nefret, şiddet, lgbti+fobik politikalarını desteklemiş, 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nü gerekçe göstererek polisle beraber saldırıya ortak olmuştur. Yaşanan ağır polis şiddetiyle beraber 23 kişi gözaltına alınmıştır. Ardından yapılan boykotla tüm ODTÜ bileşenleri ve özgürlük bilincine sahip kurumlar saldırıyı, ayrımcılığı, nefreti kabul etmediğini ilan etmiştir. Ardından saldırılar kesilmemiş ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin bursları hiçbir soruşturmaya dahi tabi tutulmadan kesilmiştir. Şimdiyse gözaltına alınmış 1 tanesi akademisyen 18’i öğrenci olmak üzere 19 kişi için dava açılmıştır.

ODTÜ’de gerçekleşen ODTÜ Onur Yürüyüşü ve ülkenin genelindeki tüm Onur Yürüyüşleri, kampüs içerisindeki eylemlerimiz anayasanın ayrım gözetmeksizin herkese tanıdığı barışçıl toplantı ve gösteri hakları kapsamındadır. Lgbti+ hakları evrensel insan haklarının kapsamında olup lgbti+’lara yönelik nefret evrensel bir suçtur. Bütün bunların yanında özgürlüklerin her zaman yuvası olmuş ODTÜ’de yapılan baskı ve saldırılar ODTÜ geleneğine aykırıdır.

Bizler ODTÜ’den ve Türkiye’nin her yerinden özgürlüklerimizi koruma amacıyla hareket eden imzacı grup/topluluk/takım/sivil toplum kuruluşları/dernekler olarak dava açılan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Davanın takipçisi olacağımızı 12 Kasım 09:05’te arkadaşlarımızın yanında Ankara Adliyesi’nde olacağımızı ilan ediyor, herkesi arkadaşlarımızın uğradığı hukuksuz müdahaleye karşı durmaya, hepimizin özgürlüğünü savunmaya, ODTÜ’nün ve diğer üniversitelerinin özgürlük alanlarını korumaya, anayasal eylem hakkımızdan feragat etmeyeceğimizi bildirmeye davet ediyoruz.

Nerdesin aşkım?

Adliyede’yim aşkım!

İmzacılar:

Ankara Üniversitesi LGBTİ+ Topluluğu - Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği - Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü -Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi - Commune de Cinema - Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi - Çöpsüz ODTÜ İnisiyatifi - Doğanın Çocukları - Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Kulübü - Devrimci Öğrenci Birliği

- DÖB’lü Kadınlar - Fikir Kulüpleri Federasyonu – Eşitlik - Genç LGBTİ+ Derneği - Kaos GL Derneği - Kocaeli LGBTİ+ İnisiyatifi - Koç Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü - Lavender LGBTİQ+ Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu - LGBTİ+ Kolektifi

ODTÜ Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu - Bilgisayar Topluluğu - Biyoloji ve Genetik Topluluğu - Çağdaş Dans Topluluğu - Çevre Topluluğu - Dağcılık ve Kış Sporları Kolu - Edebiyat Topluluğu - Ekonomi Topluluğu - Eşli Danslar Topluluğu - Fizik Topluluğu - Felsefe Topluluğu - Halkların Demokratik Kongresi - İletişim Topluluğu - İstatistik Topluluğu - Kavaklık İnisiyatifi - Marksist Fikir Topluluğu - Medya Topluluğu - Mimarlık Topluluğu - Münazara Topluluğu - Müzik Toplulukları – ODTÜ Oyuncuları - Psikoloji Topluluğu - Sosyoloji Topluluğu - Sinema Topluluğu - Siyaset Bilimi Topluluğu - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu - Türk Halk Bilimi Topluluğu - Uluslarası Gençlik Topluluğu - Yeşil Kampüs Topluluğu

Öğrenci Kolektifleri - Özgür Genç Kadın - Özgürlükçü Gençlik

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu - Kadın Çalışmaları Topluluğu - Kuir Araştırmaları Topluluğu - Sinema ve Video Topluluğu

İTÜ Cinsarı Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü - Keskesor LGBTİ+ Oluşumu - Muamma LGBTİ+ Derneği - Morel Eskişehir LGBTİ+ Oluşumu - Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği - Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu - Üniversiteli Kadın Kolektifi - Zeugmadi LGBTİ"

9. ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde ne olmuştu?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-postayla, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan 9. Onur Yürüyüşü'nü yasaklandığını açıklamıştı. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması yürüyüşün gerçekleştirileceğini açıklayarak Twitter'da #ODTÜyeRenkVer etiketiyle çağrı yapmıştı. Öğrenciler Onur Yürüyüşü için toplanmaya başladıkları sırada polis müdahale etmişti, 17'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

TIKLAYINIZ- ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 17'den fazla gözaltı var