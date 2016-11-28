ODTÜ KKTC'nin yeni rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal'ın makam aracı bisiklet

11 yıl önce kurulan ODTÜ KKTC’nin yeni rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, makam aracı olarak bisikleti tercih ediyor. Uzmanlık alanı siber güvenlik olan Prof. Dr. Baykal, "Türkiye’nin siber güvenlik alanında olması gereken konuma erişmesi için üniversite ve özel sektörün desteklenmesi gereklidir" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da gelini olan Nazife Baykal, haftanın 5 gününü Kıbrıs’ta geçiriyor. Hafta sonları ise bazen Ankara’da olan eşine, bazen de İstanbul’da olan oğlunun yanına gidiyor:

"Aslında bu görev fedakârlık isteyen bir şey. Eşim ve oğlum bana bu konuda çok büyük destek oldu. 'Senin yapabileceğin bir şey arkandayız' dediler"

ODTÜ’de matematik ve bilgisayar okuyan Baykal, "Matematikçi olmak istedim, ailem de bana bu konuda destek verdi. İyi bir matematikçi oldum. Ancak, bilgisayar mühendisliği dalında yüksek lisans ve doktora yaptım. Oğlum küçüktü. Yurt dışında geçirdiğim ilk zamanlarda oğlumu bırakacak kimse olmadığı için okula ve sınavlara onunla girdiğim anlar oldu" diyor.

Rektör Baykal, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya ODTÜ KKTC’yi anlattı:

"Burada yaşıyorum artık. Görev yaptığınız zaman aynı spor yapmış gibi işinizden mutluluk duyuyorsunuz. Bu kampusumuz kuruluş sürecini tamamladı. AR-GE teknoloji, üretim odaklı ve ekonomik kalkınmasına katkı yapmak için buradayım. Üniversitemizin 60 yıllık araştırma geliştirme deneyimini Kuzey Kıbrıs’a aktarmanın zamanı. Çünkü kuruluş misyonumuz bu. Biz burada bir köprüyüz. Ülkelerin gelişmesi; araştırma, geliştirme odaklı kalkınmayla mümkün. Ben de bunu yapabileceğimi düşündüm. Bu bana büyük bir enerji ve heyecan verdi. Bunun için buradayım.

"Uzmanlık alanı siber güvenlik"

"Bilişim Enformatik Enstitüsü’nün kuruluşundan itibaren içindeydim. Enformatik Enstitüsü 1996’da açıldı ve ben de 2004’te enstitü müdürü olarak atandım. Siber güvenlik anabilim dalını orada açtık.

"Siber güvenlik uzmanıyım. Bunun için de üniversite - endüstri işbirlikleri kilit rol oynuyor. Türkiye’nin bu alandaki ağırlığı artmalı. Siber saldırılar ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit. Ülkemizin de dünyada ve özellikle Ortadoğu’daki jeopolitik konumunun çok hassas ve önemli olduğu göz önüne alındığında, bu alanda ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik bir yaklaşım şart. Siber saldırı hakkında detaylı ve kapsamlı bilgiye sahip olmadan karşı savunma yapmamız veya bu saldırılara hazır olmamız mümkün değil. Kafamda pek çok proje var. Ama Kıbrıs için en önemli gördüğüm proje burada AR-GE inovasyon çalışmalarına hız vermek. Çünkü Kıbrıs’ın da kalkınması için bu gerekiyor. Bilimin önünde hiçbir engel yok.

"Kendi elektiriğimizi üretiyoruz"

"Sürdürülebilirlik merkezi açacağız. Kıbrıs’ın enerji, su gibi sınırlı kaynakları var. Ama güneş burada çok önemli bir kaynak aslında. Bizim de hedefimiz şu anda ileri malzemelerle, sürdürülebilirlik merkeziyle; enerjide, suda sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak. Kampusumuzun elektriğinin yüzde 20’si kendi santralimizden karşılanıyor. Bu çevreye çok büyük bir katkı.

"Uçan hocalar"

"Burası uluslararası ODTÜ. Çünkü 47 ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Toplam 181 hocamız var. Yarı zamanlı 41 hocanın 33’ü “uçan hoca” olarak biliniyor. Bu hocalar, haftada 2 gün KKTC’de kalıyor ders verip, Türkiye’ye dönüyor. Bu da iki kampus programları arasındaki iletişimin maksimum seviyede yürümesini sağlar.

"Öğrenciler rahatça görüşüyor"

305 bin metrekarelik kampusta çoğunlukla kaldığı lojmandan rektörlüğe bisikleti ile giden Rektör Prof. Dr. Nazife Baykal, makam aracını yalnızca şehir dışı ve havaalanına giderken kullanıyor. Baykal, bisikletle kampusta daha rahat hareket ettiğini ve öğrencilerle daha iyi iletişim içinde olduğunu vurguluyor.