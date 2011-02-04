-ODTÜ DÜNYANIN İLK 500'Ü ARASINDA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - ODTÜ, merkezi İspanya'da bulunan Cybermetrics Laboratuvarları tarafından yapılan araştırmayla ''Dünyanın en iyi 500 üniversitesi'' sıralamasına girmeyi başardı. ODTÜ, dünyadaki 19 bin üniversitenin değerlendirildiği ''Webometrics Ranking of World Universities'' sıralamasında, bu yıl 321. sırada yer alarak, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına giren tek Türk üniversitesi oldu. ODTÜ, İngiltere'deki Times Higher Education tarafından yapılan 2011 yılı sıralamasında da ''Dünyanın İlk 200 Üniversitesi'' arasına girmişti. Cybermetrics tarafından yapılan araştırmada, üniversitelere web arama motorları kullanılarak görünürlük, boyut, bilimsel içerik, zengin içerik gibi dört kriterine göre puanlar verildi. ODTÜ, aldığı toplam puan ile Avrupa üniversiteleri içinde 123'üncü, Asya üniversiteleri içinde 35'inci sırada yer aldı. İlk 500 üniversitenin 198'i ABD ve Kanada'da, 220'si Avrupa'da, 47'si ise Asya ülkelerinde bulunuyor. -''LİSTEDE BAŞKA TÜRK ÜNİVERSİTESİ YOK''- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ'nün Times Higher Education (İngiliz) tarafından yapılan 2011 yılı sıralamasında da ''Dünyanın İlk 200 Üniversitesi'' arasına girdiğini anımsattı. ODTÜ'nün Cybermetrics Laboratuvarları'nın yaptığı ve dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinin sıralandığı araştırmaya 321. sıradan girdiğini bildiren Acar, ''Bu yıl listede maalesef Türkiye'den başka bir üniversite yok'' diye konuştu. Araştırmanın web arama motorlarını kullanarak ''görünürlük'', ''boyut'', ''bilimsel çıktı'' ve ''zengin içerik'' başlıklarında yaptığını bildiren Acar, şu görüşlerini bildirdi: ''Bir üniversitenin hedefini, yapacağı işleri (şu listeye gireceğim) diyerek belirlemesi yanlış olur. Çünkü dünyada farklı sıralamalar var. Kullanılan kıstasa göre sıralama da değişebiliyor. ODTÜ olarak bizim bilimsel ve toplumsal bir misyonumuz var. Bu misyonumuz doğrultusunda eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımızın uluslararası kurumlar tarafından da takdir edildiğini görmek tabii ki bizi memnun ediyor. Yani bir anlamda bizim doğru yolda olduğumuzu, yaptığımız işlerin evrensel bir boyutu olduğunu gösteriyor.'' Rektör Prof. Dr. Acar, Türkiye'den başka bir üniversitenin listeye girememesini de değerlendirerek, şunları kaydetti: ''Türkiye gibi çok sayıda üniversitesi olan bir ülkenin bu listede en azından 5-6 tane üniversitesinin olması lazım. Yani yükseköğrenim sistemimizin başarısını, sadece sayıda değil de aynı zamanda kalitede aramakta herhalde yarar var.'' Türkiye'de üniversite sayısının 156 olduğuna işaret eden Acar, ''Türkiye'nin özellikle öğretim üyesi sayılarınını ve aynı zamanda mali kaynaklarının da bu kadar üniversiteyi kaliteden ödün vermeden yaratmaya yeterli mi, gerçekten oturup düşünülmesi lazım. Açıkçası benim çekincelerim var'' diye konuştu. Cybermetrics'in üniversiteler sıralamasını 6 ayda bir açıkladığını, ODTÜ'nün yıllardır yapılan araştırmaya daha önceki yıllarda da girdiğini belirtti. Geçmiş yıllarda listeye Boğaziçi ve Bilkent gibi üniversitelerin de girdiğini ifade eden Acar, ''Üniversitemiz, bir taraftan topluma hizmet verirken, öbür taraftan evrensel düzeyde bilim öğretimi yapabilmesi de önemli. Başarılı bir üniversitenin bir çok topu havada tutması gerekiyor; bunu da yapabildiğimizi görüyoruz'' dedi.