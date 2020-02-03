ODTÜ'de yemekhane ücretlerine zam yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yarı yıl tatilinin ardından yemek fiyatlarına zam yaptı. Öğrenciler, zamma tepkili.

Evrensel'in haberine göre, önceki dönem 2,25 TL olan yemekhane ücreti bu dönem 25 kuruş zamlanarak 2,50 TL oldu.

Zam hakkında bilgilendirilmeyen öğrenciler, yeni fiyatı yemekhaneye gittiklerinde öğrendi. Yemekhane zammının kendilerine sorulmadan ve haber dahi verilmeden gerçekleşmesinden şikayetçi olan öğrenciler, yemekhane kalitesinin artmamasına rağmen yapılan zammı doğru bulmadıklarını söyledi.