ODTÜ'de kampüsün güney sınırının bittiği yerden yeni bir paralel yol projesi yapılacağı iddia edildi

ODTÜ’nün tam ortasından geçen ‘tünel yolu’ projesinin maliyetinin çok yüksek olması ve üniversitenin bulunduğu araziyi ikiye böleceği gerekçesiyle sürecin iptalini talep etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "ODTÜ kampüs yerleşkenin güney sınırının bittiği yerden hazine arazisini ikiye bölecek yeni bir paralel yol projesinin" görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yol projeleri için 8 Eylül 2017 tarihinde ODTÜ, Ankara Büyükşehir Belediyesi, YÖK ve Ankara Valiliği arasında protokol imzalandı. İmar planları kapsamında ODTÜ içerisinden geçmesi öngören birden fazla plan bulunuyor.

‘Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı’ projesinde çalışmalar sürerken, ‘tünel yolu’ projesinin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve yolun ODTÜ’yü ikiye böleceğini belirten Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve ODTÜ yönetimine yazı yazarak bu yol projesinin imar planından kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Havadis'te yer alan haberde, ODTÜ kampüs yerleşkenin güney sınırının bittiği yerden "ODTÜ hazine arazisini ikiye bölecek yeni bir paralel yol projesinin masada olduğu, bu yeni projeye göre Malazgirt yoluna bağlanması düşünülen ODTÜ tünel yol projesi yerine daha güneyden; kampüs alanı dışından geçirilerek aşağıdaki haritada gösterilen yeni güzergâh yapılacağı" iddia edildi.

(Haritadaki sarı yol)

Yeni bir Ankara Ulaşım ana planı yapımı için Mansur Yavaş'ın Gazi Üniversitesi ile temas halinde olmasının şaşırtıcı olmadığı öne sürülen haberde ODTÜ'ye yapılacak yeni yol planı hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Belediye'den yapılan açıklamada; Şehir plancıları odasının her iki yol için açtıkları başarısız dava performansları hakkında da bilgi verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ODTÜ’nün tam ortasından geçen ‘tünel yolun’ imar planından kaldırılmasını talep ederek harekete geçti. Söz konuyu yol projesinin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve yolun ODTÜ’yü ikiye böleceğini belirten Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve ODTÜ yönetimine yazı yazarak bu yol projesinin koruma amaçlı imar planından kaldırılmasını talep etti. (Haritadaki yeşil yol)



Koruma amaçlı plana işlenen bu yolun ve AOÇ içinden geçen kısmının Çevre ve Şehircilik bakanlığına yazı yazmaksızın da; 1/5000 ölçekli nazım planda yapılacak bir belediye meclisi plan değişikliği kararı ile de mümkün olabileceğini es geçen Mansur Yavaş'ın idari maslahat içinde olduğunu söyleyen ODTÜ'lüler Rektörün "top döndürme" tutumundan da rahatsızlar.

Bu bağlamda; halen daha geçerli olan ve ODTÜ Rektörü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan 2017 resmi protokolünün revize edilmesi noktasında ODTÜ Rektörünün alacağı pozisyon ise merakla bekleniyor?"