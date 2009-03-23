T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ODTÜ Bilim Şenliği başladı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 4.'sü yapılan ve her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu Bilim Şenliği başladı.

23 Mart 2009 02:00

Facebook Google Yahoo Mixx Digg StumbleUpon Del.icio.us reddit Twitter Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 4.'sü yapılan ve her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu Bilim Şenliği başladı.

ODTÜ'nün her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu ''Bilim Şenliği''nin dördüncüsü başladı.

ODTÜ Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Malzeme Bilimleri Topluluğu tarafından Ankamall Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlikte, üniversitenin ''Kimya, Bilim ve Teknik, AR-GE, Amatör Astronomi'' gibi öğrenci topluluklarının çeşitli bilim gösterileri izlenime sunuluyor.

Şenlikte ayrıca öğrenci toplulukları tarafından geliştirilen hidrojen ve güneş arabaları ile robotlar da sergileniyor.

ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezinde bulunan ''plazma küresi, aldatan görüntü, radyometre, statik elektrik topu, tırmanan koni'' gibi ilginç deney setlerinin de yer aldığı şenlik, dinletiler, dans gösterileri ve hediyelerle dolu yarışmalarla renkleniyor.

Şenlikte ''Bilimle uğraşmak zor ve sıkıcıdır'' ön yargısını kırmaya çalışan ODTÜ'lü öğrenciler, bilimi eğlenceli yönleriyle açıklayarak ziyaretçilerin deneylere katılımını sağlıyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24