ODTÜ Bilim Şenliği başladı

Facebook Google Yahoo Mixx Digg StumbleUpon Del.icio.us reddit Twitter Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 4.'sü yapılan ve her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu Bilim Şenliği başladı.



ODTÜ'nün her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu ''Bilim Şenliği''nin dördüncüsü başladı.



ODTÜ Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Malzeme Bilimleri Topluluğu tarafından Ankamall Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlikte, üniversitenin ''Kimya, Bilim ve Teknik, AR-GE, Amatör Astronomi'' gibi öğrenci topluluklarının çeşitli bilim gösterileri izlenime sunuluyor.



Şenlikte ayrıca öğrenci toplulukları tarafından geliştirilen hidrojen ve güneş arabaları ile robotlar da sergileniyor.



ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezinde bulunan ''plazma küresi, aldatan görüntü, radyometre, statik elektrik topu, tırmanan koni'' gibi ilginç deney setlerinin de yer aldığı şenlik, dinletiler, dans gösterileri ve hediyelerle dolu yarışmalarla renkleniyor.



Şenlikte ''Bilimle uğraşmak zor ve sıkıcıdır'' ön yargısını kırmaya çalışan ODTÜ'lü öğrenciler, bilimi eğlenceli yönleriyle açıklayarak ziyaretçilerin deneylere katılımını sağlıyor.



