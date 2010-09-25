T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖDP ve Synaspismos'tan ortak açıklama

ÖDP ile Yunanistan'ın Synaspismos Partisi'nden ortak barış açıklaması geldi: 'Silahlanma harcamalarını azaltın'

25 Eylül 2010 03:00

T24- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Yunanistan'ın Synaspismos Partisi yöneticileri Edirne'de bir araya gelip, iki ülkenin silahlanma harcamalarının azaltılmasını isteyerek, barış çağrısı yaptı.


ÖDP ile Yunanistan’ın Synaspismos Partisi üyeleri ortak basın açıklaması için Edirne’de biraraya geldi. Bir kafede yapılan açıklamaya ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, ÖDP PM Üyesi Hayri Kozanoğlu, ÖDP İl Başkanı Nevzat Çolak; Yunanistan’ın Synaspismos Partisi Genel Başkanı Alexis Tsipras, Genel Başkan Yardımcısı Panos Trigazis, Yunanistan Synaspismos Partisi Milletvekili Mustafa Mustafa ile iki partinin çok sayıda üyesi katıldı.


ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Türkiye ve Yunanistan’ın silahlanma için büyük harcamalar yaptığını belirterek, “Büyük askeri harcamalar, devasa silahlanma programları Yunanistan ve Türkiye ekonomileri için katlanılması güç bir yük teşkil ediyor. Her iki ülkenin askeri bütçeleri Gayri Safi Milli Hasılalarına oranla Avrupa ve NATO ülkelerinin ortalamasının çok üstündedir. Bu silahlanma yarışı her iki ülke ve halk için felakettir. Her iki topluma da ciddi zarar vermekte, sadece silah sermayecilerine hizmet ediyor” dedi.


‘Somut eylemler bekliyoruz’

İki ülke hükümetlerine silah harcamaları konusunda çağrıda bulunan Synaspismos Partisi Genel Başkanı Alexis Tsipras ise şunları söyledi:


“Silahlanma harcamalarının indirilmesini iki ülkenin hükümetlerine karşı dile getiriyoruz. Hükümetlere yaptığımız çağrıda her iki ülkede karşılıklı ve orantılı bir şekilde silahlanma harcamalarını azaltılması gerektiğini ifade ettik. İki ülke hükümetlerinin de büyük laflardan vazgeçip, somut eylemlere geçiş yapması gerekiyor. Bu günümüzde çok daha acil ve büyük bir ihtiyaçtır. Dünyada yaşanan kapitalizmin etkisi her iki ülkenin bütün insanlarını özellikle de yoksul kesimleri çok yakıcı bir şekilde, can alıcı şekilde etkilemektedir.”


Yunanistan’dan gelen yaklaşık 20 kişilik Synaspismos Partisi üyesi, ortak basın açıklamasının ardından ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24