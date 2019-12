ÖDP ve Synaspismos'tan ortak açıklama

T24- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Yunanistan'ın Synaspismos Partisi yöneticileri Edirne'de bir araya gelip, iki ülkenin silahlanma harcamalarının azaltılmasını isteyerek, barış çağrısı yaptı.



ÖDP ile Yunanistan’ın Synaspismos Partisi üyeleri ortak basın açıklaması için Edirne’de biraraya geldi. Bir kafede yapılan açıklamaya ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, ÖDP PM Üyesi Hayri Kozanoğlu, ÖDP İl Başkanı Nevzat Çolak; Yunanistan’ın Synaspismos Partisi Genel Başkanı Alexis Tsipras, Genel Başkan Yardımcısı Panos Trigazis, Yunanistan Synaspismos Partisi Milletvekili Mustafa Mustafa ile iki partinin çok sayıda üyesi katıldı.





ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Türkiye ve Yunanistan’ın silahlanma için büyük harcamalar yaptığını belirterek, “Büyük askeri harcamalar, devasa silahlanma programları Yunanistan ve Türkiye ekonomileri için katlanılması güç bir yük teşkil ediyor. Her iki ülkenin askeri bütçeleri Gayri Safi Milli Hasılalarına oranla Avrupa ve NATO ülkelerinin ortalamasının çok üstündedir. Bu silahlanma yarışı her iki ülke ve halk için felakettir. Her iki topluma da ciddi zarar vermekte, sadece silah sermayecilerine hizmet ediyor” dedi.



‘Somut eylemler bekliyoruz’



İki ülke hükümetlerine silah harcamaları konusunda çağrıda bulunan Synaspismos Partisi Genel Başkanı Alexis Tsipras ise şunları söyledi:



“Silahlanma harcamalarının indirilmesini iki ülkenin hükümetlerine karşı dile getiriyoruz. Hükümetlere yaptığımız çağrıda her iki ülkede karşılıklı ve orantılı bir şekilde silahlanma harcamalarını azaltılması gerektiğini ifade ettik. İki ülke hükümetlerinin de büyük laflardan vazgeçip, somut eylemlere geçiş yapması gerekiyor. Bu günümüzde çok daha acil ve büyük bir ihtiyaçtır. Dünyada yaşanan kapitalizmin etkisi her iki ülkenin bütün insanlarını özellikle de yoksul kesimleri çok yakıcı bir şekilde, can alıcı şekilde etkilemektedir.”





Yunanistan’dan gelen yaklaşık 20 kişilik Synaspismos Partisi üyesi, ortak basın açıklamasının ardından ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.