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Yaşam

Tacize engel olmak isteyen ÖDP üyesi, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Bahadır Grammeşin, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görevlisi olarak çalışıyordu

09 Mayıs 2015 19:07

ÖDP ve Birleşik Haziran Hareketi üyesi Bahadır Grammeşin dün akşam (8 Mayıs 2015) Kadıköy'de uğradığı bir bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yurt gazetesinden Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kadıköy Caferağa’da sabaha karşı "Batı Yakası Teras Cafe" adlı barda kadınların sözle taciz edilmesine müdahale eden Bahadır Grammeşin ve arkadaşlarına aynı bardan çıkan 20 kişi bıçak ve satırlarla saldırdı. 4 kişinin yaralandığı saldırıda Bahadır Grammeşin atardamarından bıçaklandı. Grammeşin kaldırıldığı hastanede hayatını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor.

26 yaşında olan ve İstanbul’da yaşayan Bahadır Grammeşin, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görevlisi olarak çalışıyordu. Grammeşin ayrıca Eğitim Sen'e de üyeydi. Grammeşin’in cenazesiyle ilgili ayrıntılarında daha sonra duyurulacağı belirtildi. 

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