ÖDP MYK üyesi Kılıç gözaltına alındı

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Onur Kılıç, bu sabah İzmir'de gerçekleştirilen 'sosyal medya operasyonu' kapsamında evinde gözaltına alındı.

BirGün'de yer alan habere göre; Kılıç'ın İzmir'de 'örgüt propagandası' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yapılan sosyal medya operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi..

Kılıç'ın gözaltına alınmasıyla ilgili ÖDP Başkanlar Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah MYK Üyemiz Onur Kılıç’ın evi basılarak göz altına alındı.

Sosyal medya aracılığıyla ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ ve ‘Örgüt Propagandası’ yapma iddiasıyla İzmir’de yapılan bu operasyonda toplam 14 kişi göz altına alındı.

Anlaşılan o ki ülkenin savcılarına tüm mesailerini AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirenleri takip etmeye harcamaktadır. Yargı, AKP’li olmayan tüm yurttaşları ‘terörist ilan etmek’ için çalışan bir makinaya dönüştürülmüştür.

MYK üyemiz Onur Kılıç daha önce de CB’nına hakaret gerekçesiyle tutuklanmış, 2 aya yakın cezaevinde tutulmuştu. Bu göz altı da tıpkı öncekinde olduğu gibi AKP’nin muhalefeti sindirmek için sürdürdüğü sistematik saldırının parçasıdır.

Adalet için yürüyen milyonların önüne ‘tezek döken’, her gün tehditler savuranlar bugün de İzmir’de MYK üyemiz Onur Kılıç’ı ve 14 kişiyi göz altına almıştır.

MYK Üyemiz Onur Kılıç ve gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Bu haksız, hukuksuz ve sonu gelmez saldırılar karşısında milyonların Adalet Yürüyüşü’nü büyütmeye çağırıyoruz. Adalet, eşitlik ve özgürlük için ülkemizin aydınlık geleceğinin önüne serdikleri tüm pislikleri temizleyerek, tüm barikatları aşarak yürüyeceğiz."

Operasyonda Halkevleri şube yöneticisi Evrim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor.



