T24 LogoT24 Logo
Politika

ÖDP, DTP’yi destekleyecek

ÖDP Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde DTP adaylarına destek vereceğini söyledi.

13 Ocak 2009 02:00

ÖDP Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde Demokratik Toplum Partisi (DTP) adaylarına destek vereceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen sempozyuma konuşmacı olarak katılan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde Demokratik Toplum Partisi (DTP) adaylarına destek vereceğini söyledi.


Viranşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Ekolojik Yaklaşımlar, Katılımcı Demokrasi ve Alternatif Politikalar' konulu sempozyumun son gününe konuşmacı olarak katılan ÖDP Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde DTP'ye destek olacağını söyleyerek, "Burada olmamızın bir tek nedeni var. Önümüzdeki süreçte, yani yerel seçimlerde bölgedeki DTP adaylarına desteğimizi açıkça ifade etmek, DTP adaylarını destekleyeceğimizi söylemek, Batı illerinde de somut ortak adayları, yani bir arada başarabiliriz, biz varız adaylarını, yani barışın, demokrasinin, özgürlüğün adaylarını desteklemek" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24