ÖDP, DTP’yi destekleyecek

ÖDP Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde Demokratik Toplum Partisi (DTP) adaylarına destek vereceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen sempozyuma konuşmacı olarak katılan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde Demokratik Toplum Partisi (DTP) adaylarına destek vereceğini söyledi.



Viranşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Ekolojik Yaklaşımlar, Katılımcı Demokrasi ve Alternatif Politikalar' konulu sempozyumun son gününe konuşmacı olarak katılan ÖDP Genel Başkanı Prof. Dr. Ufuk Uras, yerel seçimlerde DTP'ye destek olacağını söyleyerek, "Burada olmamızın bir tek nedeni var. Önümüzdeki süreçte, yani yerel seçimlerde bölgedeki DTP adaylarına desteğimizi açıkça ifade etmek, DTP adaylarını destekleyeceğimizi söylemek, Batı illerinde de somut ortak adayları, yani bir arada başarabiliriz, biz varız adaylarını, yani barışın, demokrasinin, özgürlüğün adaylarını desteklemek" dedi.



