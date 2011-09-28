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Dünya

'Ödeyecek param yok, gelin beni tutuklayın'

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Pangalos ülkedeki 'ödemiyorum' grubuna katıldı. Pangalos, "Ödeyecek param yok...

28 Eylül 2011 03:00

T24 -  ülkedeki 'ödemiyorum' grubuna katıldı. Pangalos, "Ödeyecek param yok, Venizelos gelsin beni tutuklasın'' dedi.  

Yunanistan'da, taşınmaz mal varlıklarına ek vergi getirilmesini öngören yasal düzenlemeye toplumun tüm kesimlerinden tepkiler sürerken, Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos yeterli parası bulunmadığı için vergileri ödeyemeyeceğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında, taşınmaz mal varlıklarına ek vergi getirilmesine öngören yasal düzenlemeyle ilgili soruları yanıtlayan Pangalos, vergilerin çok yüksek olduğunu belirterek, kendisine de, üzerine kayıtlı bulunan çok sayıda taşınmaz mal varlıklarıyla ilgili 17 bin 500 avro vergi geldiğini belirtti.

Vergileri ödeyebilmek için taşınmaz mallardan birini satmak zorunda olduğunu ifade eden Pangalos'a, televizyon sunucusunun, ''Alıcı bulamaması durumunda ne yapacağını'' sorması üzerine, ''Ödeyecek param yok. Ödeyemem. Venizelos gelsin beni tutuklasın'' dedi.

Pangalos, Yunanistan'ın bütçe açığıyla ilgili daha önce yaptığı ''paraları beraber yedik'' şeklindeki açıklamasıyla ilgili bir soruyu da, ''Ben şişmanım, çünkü ucuz yemekler yiyorum. Üç kaşık havyar yemiş olsaydım zayıf olacaktım'' diye cevapladı.

Bu arada, Atina Barosu tarafından daha önce Pangalos'a verilen 'onursal avukat' ünvanının, Baro'nun yönetim kurulu kararıyla geri alındığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Pangalos'un 'avukatları küçük düşürücü açıklamaları nedeniyle' Atina Barosu'nun böyle bir karar alma yönüne gittiği belirtildi.

Pangalos, Atina Barosu'nun kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun alışılmış bir durum olduğunu, daha önce de buna benzer kararlarla karşılaştığını belirterek, ''Umarım emeklilik aylığımı kesmezler'' dedi.



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