Ödev için sahte bombacı oldu

İsrail'de bir genç, okul projesi için intihar bombacısı kılığında sokaklarda dolaşınca tutuklandı.



15 yaşındaki gencin yüzüne bir maske geçirdiği, kamuflaj üniforması giyip, büyük bir sırt çantası ve oyuncak silah taşıdığı belirtiliyor.



Adı açıklanmayan öğrenci, amacının polisin ve kamuoyunun tepkisini ölçerek, projesinden tam not almak olduğunu söyledi.



Olay İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde meydana geldi.



Aşdod polisinden Başkomiser Danni Elgarat, BBC'ye yaptığı açıklamada tutuklanan öğrencinin normal bir genç olduğunu, hatta çok başarılı bir öğrenci olduğunun söylenebileceğini belirtti.



Babasının kamuflaj üniformasını giyen ve dürbün taşıyan genç, Aşdod'daki alışveriş merkezlerinden birinin yakınlarında görüldü.



Sırt çantasının patlayıcılarla dolu olmasından kaygılanan vatandaşlar polisi aradı.



Bölgeye akın eden çok sayıda polis memuru, gencin etrafını sardı ve teslim olmasını istedi.



İsrail medyası gencin son derece tehlikeli bir iş yaptığına ve vurulma riskini göze aldığına dikkat çekiyor.



Daha sonra salıverilen öğrenci hakkında dava açılmayacağı bildirildi.



Polisin olaya hızla müdahale etmesinden övgüyle söz eden öğrenci de, Aşdod emniyet müdürüne bir özür mektubu yazdı.



Filistinli militanlar, İsrail'de sivil hedeflere geçtiğimiz yıllarda çok sayıda suikast eylemi düzenlemişti.



Ancak son bir-iki yıldır bu tür saldırılar görülmedi.



