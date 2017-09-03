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Ödemiş'te orman yangını

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı

03 Eylül 2017 01:51

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ödemiş Orman İşletme Şefliği\'nden bölgeye sevk edilen arazözler yangına müdahale ediyor.
Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği\'nden arazözler sevk edildi. 
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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