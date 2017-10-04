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Ödemiş'te kaçak cep telefonu operasyonu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 5 işyerine operasyon düzenlendi

04 Ekim 2017 20:26

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 5 işyerine operasyon düzenlendi. Kayıt dışı 11 cep telefonu, faturasız olduğu belirlenen 70 telefon yan ürünü ile ruhsatsız 1 cep telefonuna el konulurken, 3 işyerleri hakkında tutanak tutuldu.
Ödemiş ilçesi Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki cep telefonu satışı yapan 5 işyerine operasyon düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda 3 işyerinde,  kayıt dışı toplam 11 cep telefonu ve faturasız olduğu belirlenen 70 adet telefon yan ürünü ele geçirildi. 3 işyeri hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutanak tutuldu. Ayrıca işyerlerinden birinde 45 yaşındaki İ.T.\'ye ait 7.65 milimetre çapında ruhsatız bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

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