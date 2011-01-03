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ÖDEMİŞ'TE EV VE AHIRLAR SULAR ALTINDA ÖDEMİŞ (A.A)

03 Ocak 2011 22:00

-ÖDEMİŞ'TE EV VE AHIRLAR SULAR ALTINDA ÖDEMİŞ (A.A)- 03.01.2011 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Menderes Nehri'ni besleyen, dereler taştı, bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Küçük Menderes Havzası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün boyu devam eden şiddetli yağış, Küçük Menderes Nehri'ni besleyen çay ve derelerin taşmasına yol açtı ve birçok noktada su taşkınlarına sebep oldu. Yoğun yağıştan dolayı Ödemiş-Ovakent yolunda trafik akışı uzun süre aksadı.  Ödemiş'in İlkkurşun köyü yakınlarında Said Muhammed ve Nevriye Can çiftinin 2 çocuğuyla yaşadığı çiftlik evi, bölgedeki çayın taşması sonucu su altında kaldı. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Can ailesi ile 20'ye yakın büyükbaş hayvan, bölgeye gelen kepçe ve kamyon yardımıyla kurtarıldı. Nevriye Can, 9 dönüm araziyi icar yoluyla kullandıklarını, yoğun yağış sonucu her şeylerini yitirdiklerini bildirdi. Ödemiş Belediyesi ile çeşitli resmi kurum ve kuruluşlara ait araç ve personel, ilçede yaşanan sorunu çözmek için çalışma yürütüyor.

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