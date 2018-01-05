T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ödemiş'te 37,5 litre sahte rakı ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir markete polisin düzenlediği operasyonda, şişe ve damacanalar içerisinde toplam 37

05 Ocak 2018 19:42

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, bir markete polisin düzenlediği operasyonda, şişe ve damacanalar içerisinde toplam 37.5 litre sahte rakı, işyeri sahibinin evindeki aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Rakılara el konulurken, gözaltına alınıp hakkında tutanak tutulan market sahibi, serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Süleyman Demirel Mahallesi\'ndeki bir markette sahte alkollü içki satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün markete operasyon düzenledi. Marketteki aramada, kaçak olarak üretildiği belirlenen 3 ayrı damana içerisinde toplam 29 litre, 7\'si 50 cc\'lik, 5\'i de kapağı üzerinde TAPDK bandrolü bulunan 100 cc\'lik şişeler içinde toplam 8.5 litre rakı ele geçirildi. Market sahibi 36 yaşındaki K.A.\'nın Anafartalar Mahallesi\'ndeki evinde yapılan aramada da ruhsatsız 2 av tüfeği bulundu. Rakı ve ruhsatsız tüfeklere el konulurken, K.A., gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte rakılardan numune alınarak, incelemeye gönderildi. Hakkında, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan tutanak tutulup, ifadesi alınan K.A.  serbest bırakıldı.
Aynı market hakkında daha önce de tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi suçundan tutanak tutulduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHARakılaraEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Büro AmirliğiSüleyman Demirel MahallesiBununMarkettekiTAPDKMarketAnafartalar MahallesiRakıEleHakkındaKaçakçılıkla Mücadele Kanunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24