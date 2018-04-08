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Spor

Ödemişspor, Play-off'a yükseldi

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta lider Ödemişspor, son hafta mücadelesinde evinde Bozdağan Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek grubu şampiyon tamamladı, Play-Off'a adını yazdırdı

08 Nisan 2018 20:38

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA)

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8\'inci Grup\'ta lider Ödemişspor, son hafta mücadelesinde evinde Bozdağan Belediyespor\'u 2-0 mağlup ederek grubu şampiyon tamamladı, Play-Off\'a adını yazdırdı.
Mücadeleyi Ziya ve Mustafa Acun\'un golleriyle golleriyle kazanan İzmir temsilcisi, 54 puanla gruptan lider olarak çıktı. Ödemişspor, TFF 3\'üncü Lig hedefine ulaşmak için 7\'nci Grup lideri Serik Belediyespor\'la tarafsız sahada karşılaşacak. Saraçoğlu Stadı\'ndaki mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu. Futbolcuları stada, \"Şampiyon\" tezahüratlarıyla, konvoy eşliğinde getiren taraftarlar, tribünde koreografi yaptı. Maçın başında sahaya atılan konfetilerin temizlenmesi için oyun 10 dakika durdu. Ödemiş Belediye Bandosu da tribünde taraftarın coşkusuna ortak oldu. Maçın bitimiyle birlikte futbolcular, Play-off\'u sahaya dolan taraftarla birlikte kutladı.

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