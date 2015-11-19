Ödemiş-İzmir treninde 2 kez yangın çıktı, panik olan yolcular raylara atladı

Ödemiş’ten İzmir’e hareket eden yolcu treninde iki kez yangın çıktı. İlk yangının bir sonraki garda söndürülmesinin ardından yoluna eden ancak bir kez daha yanın çıkan trendeki 600 yolcu başka bir trenle İzmir’e ulaştırıldı.

DHA'nın haberine göre, sabah saat 06.55’de, Ödemiş’ten İzmir’e hareket eden yolcu trenin son vagonundan, hareketten yaklaşık 10 dakika sonra dumanlar çıkmaya başladı. Dumanın ardından çıkan alevler vagonunun giriş kapılarının bulunduğu alan ile alt bölgelerini kapladı. Tren bu halde Pınarlı Garı’na kadar gitti ve burada alevlere müdahale edildi. Alevler yangın tüpü kullanılıp söndürüldü. Bu sırada trende de panik çıktı ve 600 yolcu trenden raylara atladı.

Yangının söndürülmesinden sonra, vatandaşların güvenli olmadığı yönündeki itirazlarına rağmen tren, yolcularıyla ikinci kez hareket etti. Tren, Torbalı yakınlarına geldiği sırada, bu kez makinistin bulunduğu bölümden dumanlar çıkmaya başladı. Tren bu kez Torbalı Garı’nda durduruldu ve yolcular yine tahliye edildi ve Tire’den 50 dakika sonra gelen başka bir trene aktarıldı. Yolcular trende yaşadıklarına tepki gösterdi.

"Bir trende yangın çıkıyor ve kimse, gerekli açıklama yapmıyor"

Yolculardan Casım Kızılelma, "Tren yola çıktıktan sonra içerisi soğuktu. Sonra bir anda ısınmaya başladı ardından dumanı fark ettik. Alevler sonra göründü. Hemen panikle söndürmeye çalıştık ama gerekli ekipman yoktu. Tren durduruldu, yangın söndürüldü ve bizler de başka bir trenle İzmir’e geldik. Burada görevlilere yaşadıklarımızı anlattık. Yaşananlardan haberlerinin olmadığını söylüyorlar. Bir trende yangın çıkıyor ve kimse, gerekli açıklama yapmıyor. Yetkililer de bu yangını duymadıklarını söylüyorlar. İnsanların hayatı kimlere emanet?" dedi.

TCDD 3’üncü Bölge Müdürü Murat Bakır, kısa devre sonucu yangın çıktığını, yolcuların bunun üzerine başka bir trene aktarıldığını anlattı. Murat Bakır, yangınla ilgili eksiklikler olup olmadığına yönelik araştırmalarının da sürdüğünü söyledi.



Bu arada trende yangın söndürme tüpü bulunmadığı iddialarına yanıt veren TCDD 3’üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının vagonun altındaki ısıtma bölümünden çıktığını anlattı. Aynı yetkili, trende 5 yangın söndürme tüpünün bulunduğunu, bunlardan 3’ünün, yangında kullanıldığını söyledi.

Yangından dolayı tek motorla çalışmak zorunda kalan trenin, yavaşlamasından ve zorlanmasından dolayı, Torbalı’dan sonra da İZBAN seferlerini aksatacağının göz önüne alınmasıyla, yolcuların başka bir trene aktarıldıkları kaydedildi.