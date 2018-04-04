ÖDED/Eliaçık: Bitcoin'e yatırım yapılması sakıncalı”

İstanbul, 4 Nisan (DHA) - Sanal para birimi bitcoin, sert yükseliş ve düşüşlerle dikkatleri üzerine çekerken, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Bitcoin, kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Bitcoin\'e yatırım yapılması sakıncalı” dedi.

Eliaçık, Bitcoin\'i yatırım aracından çok, 1600\'lerdeki lale soğanı örneğine benzetti ve ekledi: “Bitcoin sanal para tanımına dâhil olan ancak tam karşılığı olmayan ve mevzuatta da tanımı yapılmamış bir kripto para. Dolayısıyla bitcoin\'i yatırım aracından ziyade 1600\'lü yıllarda lale soğanı örneğine benzetiyorum. Lale soğanı için insanlar o dönemlerde ‘Bugün alırsam yarın kazançlı çıkarım\' diyordu ancak balon patladığında alıcısı kalmadı ve bu nedenle de yatırım yapan insanlarda yıkıcı etkisi oldu. İşte bitcoin\'i de aynı bu etkiyi yaratacak bir araç olarak değerlendiriyorum. Bitcoin de lale soğanı örneğinde olduğu gibi her an patlayabilir.”

Bitcoin\'in finansal bir ürün, hizmet ya da para olmadığını vurgulayan Eliaçık, “Bitcoin bunların tamamen dışında yer alıyor ve dolayısıyla ayrı bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor. Bitcoin, Çiftlikbank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Esasen bitcoin\'e yatırım yapmanın Çiftlikbank\'a yatırımdan farkı yok. Tüm bu nedenlerden ötürü sanal para birimlerine yatırım yapılmasına da sıcak bakmıyorum ve sakıncalı buluyorum” dedi.

Finansal teknoloji şirketleri olarak tek bir işe odaklandıklarını ve o işi erişilebilir kılmayaçalıştıklarını söyleyen ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, şöyle konuştu:

“Elektronik para ve ödeme kuruluşları olarak Dünya Bankası araştırmalarına göre Türkiye\'de herhangi bir finansal hizmet kullanmayan ve hesabı olmayan 25 milyondan fazla kitleye erişerek onları finans dünyasının içine çekmeye çalışıyoruz.

“BDDK\'ya tabi olarak faaliyetlerini sıkı düzenlemeler çerçevesinde yürüten şirketleriz.

“Kripto para dünyası çok geniş ve hem fintekler hem de son kullanıcılar açısından farklı fırsatları barındırıyor.

“Bitcoin\'in çok daha olumlu ve ülkemize katma değer sağlayacak alanları ortaya çıkarmamıza ve anlatmamıza engel olduğunu düşünüyorum.”

