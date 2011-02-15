OdaTV'ye Ergenekon baskını

T24 - Odatv haber sitesinin İstanbul'daki binası ile yazar ve yöneticilerinin evlerine Ergenekon soruşturması kapsamında baskın düzenlendi. Günboyu süren aramaların ardından Odatv'nin sahibi ve Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Haziran 2007'de başlayan Ergenekon soruşturmaları sürecini eleştiren ve AKP muhalifi yayınlarıyla bilinen Odatv'ye yapılan baskın siyaset ve medya dünyasında tartışmalara neden oldu.





Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla Organize Suçlar Şubesi ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında bu sabah erken saatlerden itibaren Odatv yönetiminden Soner Yalçın, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun evinde yaklaşık 12 saat süren aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildiği bildirildi. Bazı bilgisayarlar da incelenmek üzere Bilişim Suçları Şube Müdürlüğüne getirildi.





Odatv yöneticleri hakkında, "Ergenekon terör örgütü üyeliği" ve bu kapsamda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlaması yapıldı. "Ergenekon" soruşturması kapsamında Odatv'nın sahibi Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.





"Suçlama, Ergenekon terör örgütü üyeliği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"







Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatı Serkan Günel aramayla ilgili yaptığı açıklamada, "Salonda toplanmışlar, kitaplıklardan itibaren başladılar aramaya. Arama kararını gösterdiler. Evde Barış Terkoğlu ve eşi var. Ergenekon terör örgütü üyeliği ve bu kapsamda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlaması var" diye konuştu.

Soner Yalçın'ın gazeteci arkadaşları Hakan Aygün ve Oray Eğin Yalçın'ın Levent'teki villasının önüne gelerek bilgi almaya çalıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Aygün, "Sanırım bir yayınla ilgili. Umarım öyledir" diye konuştu.





Aygün, Soner Yalçın'la ilgili ulusalararası gazetecilik örgütlerinin de harekete geçtiğini söyledi. Aygün içeride Soner Yalçın'ın eski eşi Avukat Feza Yalçın'ın da bulunduğu bilgisini verdi.





CHP'li Soysal: 2 gün sonra televizyon kanalı yayına başlayacaktı







CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal Yalçın'ın evine geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirildiğini söyleyen Soysal, Soner Yalçın'ın moralinin oldukça yüksek olduğunu ve kendisine "Bedel ödenecekse, ödemeye hazırız" dediğini aktardı.





Odatv ve yöneticilerinin 6 aydır teknik takipte olduğunu, gözaltı kararının 12 Şubat'ta alındığını belirten Soysal, Cnn Türk'te Cüneyt Özdemir'e; “Soner Yalçın, yazılarında ve kitaplarında yüreğini ortaya koymuş muhalif bir gazeteci. Bütün altyapı çalışmaları tamamlanmıştı ve iki gün sonra Odatv’nin televizyon kanalı yayına başlayacaktı. Tam da bunun öncesinde böyle bir operasyon yapılması çok manidar. Seçim startı verildi. Uzun süredir beklenen, bizim daha önce de açıkladığımız medya operasyonunun başlangıcıdır bugün yaşananlar. Devamının geleceğini ve muhalif gazetecilerin susturulacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.









Soner Yalçın: Bedel ödemeye hazırım







Soner Yalçın’ın aramaların yapıldığı villasına giren CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, çıkışta açıklamalarda bulundu. Soysal, Soner Yalçın’ın moralinin oldukça yüksek olduğunu ve kendisine "Bedel ödenecekse, ödemeye hazırız" dediğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirildiğini söyleyen Soysal, birkaç gün içinde Soner Yalçın’ın genel yayın yönetmenliğinde yayına başlayacak olan yeni bir televizyon kanalının olduğunu, televizyon kanalının yayına başlamadan önce böyle bir operasyonun yapılmasının manidar olduğunu belirtti.









Terkoğlu'nun avukatı:







Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatı Serkan Günel aramayla ilgili yaptığı açıklamada "Salonda toplanmışlar, kitaplıklardan itibaren başladılar aramaya. Arama kararını gösterdiler. Evde Barış Terkoğlu ve eşi var. Ergenekon terör örgütü üyeliği ve bu kapsamda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlaması var" diye konuştu.









Balbay: "Soner'i bekliyorduk"







İkinci Ergenekon davasının 100. duruşmasında söz alan tutuklu sanık Mustafa Balbay, Odatv'deki aramayı değerlendirdi.





Balbay, "Burada içeri alınacaklar listesi hazırladık. Bu listenin başında da Soner Yalçın yer alıyordu. Böyle gazetecilik yaparsan, böyle olur diye düşünüyorduk. Listedeki diğer isimleri açıklamak istemem, sonra Mustafa Balbay'dan bilirler. Bizi siyasi iktidarın malzemesi yapmayın. Türkiye'nin açık hava hapishanesine dönmesine izin vermeyin" dedi.









Arama yaklaşık 12 saat sürdü







Gazeteci-yazar Soner Yalçın’ın Levent’te bulunan villasına sabah saat 06.00 sıralarında gelen polisler yaklaşık 12 saat sonra aramayı sonlandırdı.









TGC: "Baskını şiddetle kınıyoruz"







TGC'den yapılan yazılı açıklamada da, "Odatv ofisine ve yöneticilerin evlerine yapılan baskının, hukuka ve basın özgürlüğüne indirilmiş birer darbe olduğu" belirtildi.





Açıklama şöyle:





"Demokrasi tahammül etme sanatıdır. Türkiye'de kamu yararına görevini yerine getirmek için çalışan gazetecilere yönelik hoşgörüsüzlük vahim bir hal almıştır. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 138. sıradadır. 58 gazeteci yazdıkları ve düşündükleri nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunuyor. 2 bini aşkın gazeteci hakkında dava açılmış, 4 bini aşkın gazeteci hakkında da soruşturma yürümektedir. Odatv'de ve yöneticileri Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun evinde yapılan aramaların hukuki gerekçeleri şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Basın özgürlüğünü zedeleyen bu tip uygulamaların ileri demokrasi anlayışı ile bağdaşmadığını hatırlatıyor ve Odatv'ye yapılan baskını şiddetle kınıyoruz."





Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada da, "Türkiye'de muhalif yayınlara karşı var olan hoşgörüsüzlüğün bir uzantısı gibi görünen bu işlemlerin" kaygı verici olduğu belirtilerek, işlemleri yürüten yargı mercilerinin, bu işlemlerin hukuki gerekçelerini en kısa sürede ve toplumu tatmin edici biçimde açıklamalarının istendiği kaydedildi.





Odatv: Kesinlikle yayına aynen devam ediyoruz







Odatv'den akşam saatlerinde yapılan açıklamada 'Bu sabaha karşı yapılan baskınların gerçek nedeni Odatv’nin bu başarılarından korkulmasıdır. Dün gece yarısından sonra Ergenekon polislerinin Amerikalılar tarafından eğitildiğini ve Zir vadisinde mühimmat bulunmasının polis tertibi olduğunu gösteren bir video giriyoruz. Sabah saat 6’da baskına uğruyoruz! Hiçbir vicdan sahibi insanı bunun bir tesadüf olduğuna inandıramazsınız' denildi.





İşte odatv'nin açıklaması:





Bugün sabah saat 06.30 dolaylarında Odatv merkezine, imtiyaz sahibi Soner Yalçın, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Odatv editörü Ayhan Bozkurt’un evine baskın düzenledi, polis arama yaptı, arkadaşlarımız gözaltına alındı.





Soner Yalçın’ın bilgisayarlarının kopyalanması için evine öğlen saatlerinde hard disk götüren arkadaşımızın orada kaldığı kısacık süre içindeki izlenimleri şöyle:





“Evin içinde çok sayıda polis detaylı arama yapmakta. Ayaklarıma galoş giydirerek içeri alındım. Soner Yalçın, gayet rahat görünüyordu. Yayına devam ediyor muyuz sorum üzerine, “kesinlikle yayına aynen devam ediyoruz” dedi. Evin önünde basın ordusu ve canlı yayın araçları var. Görevliler dışında kimse evin etrafına yaklaştırılmıyor. İçerideki tüm CD ve kitaplar tek tek numaralandırılmakta. Evin tüm katlarında detaylı arama devam ediyor.”





Odatv 4 yılı aşkın süredir yaptığı habercilikle internet haberciliğinin de ötesinde Türk medyasının yüz akı oldu. Hiçbir baskıya eğmeden gazetecilikte ve habercilikte direndi. Bu nitelikleriyle on binlerin gönlünde taht kurdu, okurları ve yorumcularıyla herkese şapka çıkarttırdı. Türkiye’nin ve dünyanın en çok izlenen siteleri arasına girdi. Sosyal paylaşım sitelerinde adı en çok anılan yayın organı oldu.





Bu sabaha karşı yapılan baskınların gerçek nedeni Odatv’nin bu başarılarından korkulmasıdır. Dün gece yarısından sonra Ergenekon polislerinin Amerikalılar tarafından eğitildiğini ve Zir vadisinde mühimmat bulunmasının polis tertibi olduğunu gösteren bir video giriyoruz. Sabah saat 6’da baskına uğruyoruz! Hiçbir vicdan sahibi insanı bunun bir tesadüf olduğuna inandıramazsınız. Siyasi Partiler, Sivil toplum kuruluşları, meslektaşlar ve okurlar bu yalana inanmadıklarını zaten tepkileriyle de ortaya koyuyorlar. Odatv’ye yapılanların basın özgürlüğü üzerindeki baskıların bir parçası olduğunu haykırıyorlar. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz.





Sabahtan beri sitemize girmekte güçlük çeken okurlarımıza bunun yoğun ilgiden kaynaklandığını bildirmek isteriz. Teknik sorunu aşmaya çalışıyoruz.





İmtiyaz sahibimiz Soner Yalçın’ın evinde arama yapan polislerin yanında söylediği gibi:

KESİNLİKLE YAYINA AYNEN DEVAM EDİYORUZ!





Odatv’nin son yayını:



'OdaTV baskınına bu yazı ve videolar mı neden oldu?' haberi için tıklayınız...



Oda.tv, en son en 14 Şubat saat 01.31’de, “Bu görüntüler Ergenekon davasının kaderini değiştirecek. İşte Amerikalılar’ın Ergenekon polislerine verdiği eğitimin belgesi” başlığıyla üç video görüntüsü yayınladı. Yarbay Mustafa Dönmez’in, Zir Vadisi’nde bulunan askeri mühimmatın sorumlusu olarak 2 yıldan beri tutuklu olduğu, Dönmez’in Ergenekon üyesi olmakla suçlandığı, kendisinin bugün savunma yapmaya başlayacağı belirtilen haberde Dönmez’in yargılandığı davayla ilgili olarak “şok edici üç video” ele geçirildiği bildirildi. Haberde video linkleriyle birlikte şu bilgilere yer verildi:



“İlki Zir Vadisi’nde bulunan bir mühimmat ile ilgili. Bombanın adı ‘datasheet’ okunuşu ‘detaşit’. Zir Vadisi’nde bulunan malzemenin içinde çıkan bu bomba türünü Türk polisi tanımaz diyebilirsiniz. Gerçekten de polisin bu bombayı aldığı eğitimle tanıması mümkün değil. Ancak aşağıda izleyeceğiniz görüntülerde bu bombayı tanıma konusunda polisin Zir Vadisi kazısından sadece 2 gün önce Amerikalı uzmanlardan eğitim aldığını bizzat polislerin ifadesi ile izleyeceksiniz.”

Odatv’deki haberde, “İnsan sormadan edemiyor. Polis iki gün önce ABD’lilerden aldığı eğitim sayesinde tanıdığı bombayı iki gün sonraki kazıda nasıl buluyor? Mustafa Dönmez de Zir Vadisi yakınlarındaki 5 ABD’li istihbaratçının ne işi olduğunu soruyor haklı olarak” yorumu yapılıyor ve yorum şöyle devam ediyor:





‘YOUTUBE’A BİZDEN ÖNCE ATMAYIN’



“Aşağıda izleyeceğiniz görüntülerde ise polis, Amerikalı eğitmenlerine ‘Abi’ diye hitap ediyor. Ve içlerinden biri cep telefonuyla mühimmatın görüntülerini çekiyor. Bir diğer polis çeken polisi uyarıyor: Youtube’a bizden önce atmayın!”



Zir Vadisi’nde bulunan mühimmatla ilgili, “Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin başına gelenlerin bir benzeri Yarbay Mustafa Dönmez’in de başına geliyor. Polisin gönderdiği belgelerde Dönmez’de bulunduğu hakkında rapor verilen 472 adet merminin, gerçekte Dönmez’de bulunmadığını Emniyet mahkemeye yazdığı yazıyla kabul ediyor” yorumu yapıldı.



Zir Vadisi’nde bulunan malzemelerin “sıfır” çıkması konusunda şöyle denildi:



“7 Ocak 2009 günü yapılan konuşmada yapılan tespit, mühimmatın henüz kar görmediği hatta hiç ıslanmadığı. Sadece bir hafta önce Ankara’da okulların kar nedeniyle tatil edildiği hatırlanırsa bu biraz garip bir durum. Malzemenin üzerindeki gazetelere bakıldığında ise gazetelerin de yeni olduğu görülüyor.”





Bakın için kim ne dedi?



CHP, baskını TBMM’ye taşıdı



CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, internet sitesi Odatv’nin aranması ve “Ergenekon” soruşturması kapsamında Odatv’nın yöneticisi Soner Yalçın’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alınmasını TBMM gündemine taşıdı. “İşte Amerikalılar’ın Ergenekon Polislerine Verdiği Eğitimin Belgesi” gibi bazı yazı ve videolar yayınlandıktan sonra internet sitesi Odatv’nin merkezinin yanı sıra eş zamanlı olarak, Odatv’nin yöneticileri Soner Yalçın, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun evinde arama yapılmaya başlandığını kaydeden Köktürk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a şu soruları yöneltti:



- Bugüne kadar Ümraniye (Ergenekon) davası ile ilgili yandaş basında birçok belgeler yayınlandı, bu yayınlardan dolayı hangi gazete ya da internet sitelerinde arama yapılmıştır?

- Odatv internet sitesinde yayınlanan videolarda polisin Zir Vadisi kazısından, sadece 2 gün önce Amerikalı uzmanlardan eğitim aldığı iddia edilmektedir, bu iddialar doğru mudur?

- Polisin gönderdiği belgelerde Yarbay Mustafa Dönmez’de bulunduğu hakkında rapor verilen 472 adet merminin gerçekte Dönmez’de bulunmadığını emniyet mahkemeye yazdığı yazıyla kabul etmiş midir, bu kadar önemli bir davada bu kadar hata olması, 473 merminin ‘sehven’ Mustafa Dönmez’de bulunuyor olması, halkın adalete olan güvenini sarsmayacak mıdır?





TGF: Baskın, basın özgürlüğünedir



Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Atilla Sertel, “Baskın Odatv’ye değil, basın özgürlüğünedir”ifadesini kullandı. Sertel “Gazetecilerin haber kaynaklarının gizliliği yasal olarak teminat altındadır. Ancak yapılan aramalar, bırakın haber kaynaklarının gizliliği ihlalini, özel yaşamlarını dahi ortadan kaldırmıştır dedi.





TGC: Gerekçeler hemen açıklansın



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Odatv’deki aramaları kınadı ve aramaların hukuki gerekçelerinin şeffaf bir biçimde kamuoyuna açıklanması istendi.

Basın Konseyinden yapılan açıklamada da, “Türkiye’de muhalif yayınlara karşı var olan hoşgörüsüzlüğün bir uzantısı gibi görünen bu işlemlerin” kaygı verici olduğu belirtildi.





ÇGD: Baskın iktidarın ideolojik saldırısıdır



Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, Odatv ve yöneticilerinin evine yapılan baskını “iktidarın çok açık ideolojik saldırısı” olarak nitelendirirken, “Başbakan, eğer onun işi çoksa Basından Sorumlu Devlet Bakanı Bülent Arınç, bu saldırıyı ileri demokrasilerinin neresine koyduklarını açıklamalıdırlar” dedi.





Şandır: Türkiye’nin çivisini çıkardılar



MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, Balyoz sanıklarının tutuklanmasını ve gazeteci Soner Yalçın’ın gözaltına alınmasını değerlendirirken, “TSK’da darbeci varsa temizlenmeli, ancak TSK’nın yıpratılmasına izin verilmemeli. AKP ileri demokrasi, özgürlükler diyerek Türkiye’nin çivisini çıkarttı” dedi. TSK’ya sahip çıkmakla, darbeye karşı olmanın birbiriyle çelişmeyeceğini belirten Şandır, “27 Nisan muhtırası AKP’yi iktidara getiren bir muhtıra. Dolmabahçe’de hangi mutabakata varıldı, 27 Nisan muhtırasının sahibi yargılamanın dışında. Bunun da basın tarafından sorgulanması gerekir” diye konuştu.





Yarbay Dönmez Odatv’deki görüntülerle savunma yaptı



İkinci Ergenekon davasının 100. duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Yarbay Mustafa Dönmez, Zir Vadisi’nde bulunan mühimmatın polislerce konulduğunu öne sürdü. Savunmasını, “Oda TV’de yayınlanan ve baskına neden olduğu iddia edilen” görüntüler eşliğinde yapan Dönmez, Zir Vadisi’nde 1 Ocak 2009’da polislerce yapılan kazılar sırasında emniyetin çektiği görüntüleri salondaki perdeye yansıttı. Polisin çekim yaptığı bölgenin jandarma bölgesi olduğunu, buna rağmen polisin jandarmanın görüntü almasına izin vermediğini öne süren Dönmez, “Vadideki aramada, polisler, ellerindeki krokiye göre mühimmat araması yaptı. Görüntüleri çeken polis, arama sırasında duygularına hakim olamıyor, ’hah hah tamam, devam’ şeklinde yönlendiriyor. İftiranın belgesi bu. Kendilerinin koyduğu çok açık. Tüm çıkarma işlemi 9 dakika sürüyor. Sonra dozer çağrılıyor. Bu hayatın akışına uygun mu?” dedi.





CHP’li Gürsel Tekin: 4 ay daha dayanın



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Odatv’ye yapılan baskın için, “AKP iktidarı kendisine muhalif tüm kurum ve kişileri baskı yaparak susturmaya çalışıyor. Bunun son örneğini bu (dün) sabah yaşadık. Gerçekleri araştırması ve yazmasıyla tanınan Soner Yalçın’ın evinin ve Odatv.com’un basılması bunun son örneğidir. Türkiye önümüzdeki 4 ay içinde daha çok baskılara tanık olacaktır. Ben halkımıza 4 ay daha dayanmaları gerektiğini söylüyorum” dedi.





