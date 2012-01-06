Odatv'de karar çıkmadan, STV kararı açıkladı

T24 - Samanyolu TV, Odatv davasında mahkemenin verdiği 'tahliye yok' kararını, açıklanmasından 21 dakika önce verdi.





Samanyolu Haber'den 'vay anasını' dedirten bir habercilik örneği daha geldi. STV Haber odatv davasında mahkeme heyetinin merakla beklenen kararını sanık avukatlarından bile önce öğrendi, haberi resmi açıklanmadan 21 dakika önce duyurdu, rakiplerine fark yine attı!



Mahkeme heyetinin, sanıkların tahliye talebini görüşmek üzere toplanmasının ardından tutukluluğun devamı kararı 21.48'de sanık avukatlarına bildirildi. Ancak Samanyolu TV, tam 21 dakika önce mahkemenin kararını son dakika olarak izleyicilerine duyurdu. Diğer haber kanalları ise saat 21:50'den sonra haberi son dakika olarak ekrana taşıdı. 24 TV ise haberi bırakın 21 dakika önce saatlerce sonra bile görmemeyi tercih etti.

twitter'da STV geyikleri...



STV Haber'in kararı sanık avukatlarından bile çok önce öğrenip duyurması sosyal medyada büyük tepki toplarken olay sayısız komplo teorisine konu oldu. Ancak yorumlara damgasını vuran STV geyikleri oldu...





İşte STV Haber'in ışık hızındaki haberciliğine Twitter'da gelen yorumlar:



stv'yle ortak iddia kuponu yapsak köşe oluruz, köşe...

SamanyoluTV: "Okyanus ötesinden aldığımız bir vahiye göre, şüphesiz ki dokunanlar yanmaya devam edecekler!."

Orhan Pamuk'un Kar romanindaki yerel gazete ertesi gun olacaklari bir gun onceden yaziyordu. Hayat mi sanati sanat mi hayati taklit ediyor?

samanyolu tv geleceği görebiliyor mu? bu başarısının sırrı nedir? bir telefon yakınınız da... Hemen samanyolu tv'yi arayın, sorun

Öcalan ile görüşmeye yine engel! ..(Engel resmi makamlarca yapıldı ama halen STV onaylamadı.. bekliyoruz..)

Zamanında o kadar kalp gözü dizisi yayinlasaydı diger kanallar da STV'nin bildigini bilebilirdi:)

hakikaten, 23 ocak'ta, duruşma izlemek yerine STV'ye gidip orda beklense hem daha eğlenceli hem de daha verimli olmaz mı?

Flaş flaş flaşşş. Samanyolu TV önümüzdeki dönem hükümeti ve yeni Başbakan'ı seçimlerden 20 dakika önce açıklayacağını duyurdu!!!

Hobarey STV! Tutukluluk kararının devam edeceğini mahkemeden 20 dakika önce nasıl bildiğini çık ve açıkla!

Daha hamileliğin ilk aylarını yaşayan yengem, çocuğun cinsiyeti için doktor yerine yarın STV kanalına gidiyoruz inşallah. Amin ya rabbim...

STV nin yeni sloganı "Nur Hızında Habercilik". Tüm haber ajanslarıdan 20 dk önce olacak olanları açıklıyorlar....

Kollama tekrar yayına girsin de önümüze görelim

stv gelecekteki mahkeme kararlarını görerek bize şirk koşuyor. kalp gözüyle mi sır kapısıyla mı yapıyorsunuz la büyüleri?

samanyolu tv'nin mahkemeden önce tahliye yok haberini verdiği kesinleşti fena halde açıklanması gereken bir durum var ortada

STV: Rabbime sordum "tutuklamaya devam" dedi. Biz de 20 dakika önceden verdik.

Çetin Doğan gözaltına alındığında TRT haberi 20 dakika önceden vermişti. STV tutukluluk halini 21 dakika önceden vererek yeni rekortmen oldu

tc kimlik numarası yaz, boşluk bırak samanyolu yaz, 1453'e yolla, dava sonucun cebine gelsin.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, STV'nin ahiret sınırını geçip haber alması üzerine diz çökerek tövbe istedi.

belki de stv kara haberin tez duyulacagina dair atalar sözünü haklı çıkarmak istemistir.





