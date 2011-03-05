Odatv yazarı gözaltında tütün çiğneyince kriz çıktı

T24 - Ergenekon davası kapsamında gözaltına alınan Odatv yazarı Müyesser Yıldız'ın sigara içmek istemesi krize neden oldu. Polis, izin verilmediği için sigaranın tütününü çiğneyen Yıldız'ın ağzından tütünleri çıkardı.



Son “Ergenekon” dalgasında Ankara’da gözaltına alınan Odatv yazarlarından Müyesser Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bulunuyor.



Avukatı Ali Altay ile görüşmesine izin verilen Yıldız, avukatından içmek için sigara istedi. Ancak yasak olduğu gerekçesiyle kendisine sigara verilmedi. Bunun üzerine Yıldız, sigaranın tütünlerini çıkararak çiğnemeye başladı. Durumu fark ederek odaya giren polisler, Yıldız'ın ağzındaki tütünleri çıkarttı. Polisin, Avukat Ali Altay hakkında "gözaltındaki bir kişiye yabancı madde vermekten" tutunak tuttuğu, ancak Altay'ın tutanağı imzalamadığı öğrenildi. Tutanağın savcılığa gönderileceği, çiğnen maddenin tütün olup olmadığını belirlemek için Yıldız'dan kan ve idrar tahlili alınacağı belirtiliyor.





